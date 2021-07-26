Тхимпху, 26 июля, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Министерство торговли Бутана опубликовало доклад, в котором рекомендует правительству вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) для улучшения экономической координации и эффективности экономики, сообщает 22 июля Kuensel.

Kaushal Karkhanis Флаг Бутана

В докладе «Диагностическое исследование торговой интеграции Update 2020», подготовленном Министерством, говорится, что Бутан как страна-наблюдатель ВТО постепенно приводит свое внутреннее законодательство в соответствие с правилами ВТО и что вступление в организацию станет логичным шагом на пути преобразований.

Членство в ВТО означает, что бутанские товары получат свободный доступ на рынки других стран-членов.Страна также будет иметь возможность влиять на разработку новых многосторонних торговых правил, поскольку ВТО является форумом для торговых переговоров.

Создатели доклада считают, что вступление в ВТО поможет Бутану привлечь иностранные инвестиции. Торговля с такими странами, как Индия, на равных условиях в качестве членов ВТО также принесет торговые выгоды для страны, говорят они.

Однако многие экономисты утверждают, что бутанский рынок может быть наводнен иностранными товарами. Такая конкуренция, по мнению критиков, может погубить существующие в стране микро —, малые и средние предприятия (ММСП).

Бутану получил статус наблюдателя в ВТО в апреле 1998 года, а заявка на членство была подана в сентябре 1999 года.

Правительство Бутана пока не проводило дискуссий о вступлении в ВТО.