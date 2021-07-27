Тхимпху, 27 июля, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Бутан привил большую часть своего населения второй дозой вакцины Covid-19, сообщает France-Presse 26 июля.

(сс) Staff Sgt. Juan Torres Вакцина Moderna

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За последнюю неделю в королевстве было введено более 454 000 доз вакцины. Ее получили чуть более 85 процентов взрослого населения из более чем 530 000 человек, не имеющих противопоказаний к вакцинации.

Представитель ЮНИСЕФ в Бутане Уилл Паркс высоко амбициозную программу вакцинации как «великую историю успеха Бутана».

«Нам нужно создать условия, в которых страны, имеющие избыток вакцин, жертвуют их тем странам, где их не хватает, — сказал он AFP в столице Бутана Тхимпу. — И если есть что-то, чему, я надеюсь, мир может научиться, так это то, что в такой стране, как Бутан, где очень мало врачей, очень мало медсестер, но есть действительно преданный своего народу король и глава правительства, гражданское общество, даже при таких условиях возможно вакцинировать все население».

В конце марта и начале апреля в Бутан поступили 550 000 доз вакцины AstraZeneca, пожертвованных Индией. Однако из-за вспышки эпидемии поставки прекратились.

Бутан обратился с просьбой о помощи к мировому сообществу. В середине июля в страна получила полмиллиона доз вакцины Moderna, пожертвованных Соединенными Штатами через программу Covax и еще 250 тысяч доз вакцины AstraZeneca из Дании.

Правительство Бутана также закупило 200 000 доз вакцины Pfizer, которые, как ожидается, будут доставлены в конце этого года.