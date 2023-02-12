Харгейса, 12 февраля, 2023, 22:26 — ИА Регнум. По меньшей мере девять человек погибли на шестой день боевых действий между военными и повстанцами в Сомалиленде, 13 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

U.S. Marine Corps Африканские силовики

Один из них заявил журналистам, что армия якобы обстреливает гражданские районы, используя минометы и тяжелую артиллерию. Среди погибших есть и главный врач местного госпиталя. Еще 14 человек были ранены.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля агентство Reuters распространило информацию о том, что в результате столкновений на севере Сомалиленда погибли 34 человека.