Харгейса, 12 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сомалиленда Эсса Кайд Мохамуд заявил, что Китай не может диктовать стране, как вести свою внешнюю политику. Выступая во время своего визита на Тайвань, министр отметил, что Сомалиленд — суверенное государство, «рожденное быть свободным» поэтому имеет право строить отношения с кем угодно. Об этом пишет новостное агентство RFI Kiswahili.

Сомалиленд отделился от Сомали в 1991 году, но не получил широкого международного признания своей независимости. Ситуация здесь сохраняется стабильной в отличие Сомали, где до сих пор не прекратилась гражданская война, длящаяся три десятилетия.

Сомалиленд и Тайвань, на которые Китай претендует как на свою собственную территорию, в 2020 году открыли друг у друга посольства, что вызвало недовольством со стороны КНР и Сомали. Сомалиленд имеет стратегически важное расположение, ведь страна Африканского рога граничит с Джибути, где Поднебесная основала свою первую в истории зарубежную военную базу.

Министерство иностранных дел Китая опубликовало сообщение на этой неделе, в котором говорится, что Тайвань «раздувает огонь для подрыва независимости и единства других стран, причиняя вред другим»

«Мы родились свободными и останемся свободными. Мы будем вести наши дела так, как считаем нужным. Китай, как и ни одна другая страна, не давать нам предписания», — подчеркнул министр Сомалиленда.

В последние годы Китай дипломатически практически вытеснил Тайвань из Африки. Лишь Эсватини сейчас поддерживает полноценные отношения с островом. Китай оказывал давление на страны континента, чтобы те не вступали в сотрудничество с Тайванем, стремящимся утвердить свои права на суверенитет.