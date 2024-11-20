Лондон, 20 ноября, 2024, 03:07 — ИА Регнум. После вступления в должность президента США Дональд Трамп может признать Республику Сомалиленд официальным государством. Об этом 19 ноября написало британское интернет-издание The Independent.

Олег Приходько Сомалиленд

«Дональд Трамп готов признать бывший британский протекторат в качестве официальной страны», — приводит издание мнение бывшего министра обороны Британии Гэвина Уильямсона.

По его словам, он был участником переговоров с командой Трампа на тему официального признания Сомалиленда.

Сомалиленд — непризнанное государство на севере Африканского Рога. Международным сообществом считается частью Сомали. Столицей страны является город Харгейса. Страна граничит на западе с Джибути, на востоке — с Сомали и на юге — с Эфиопией.

Как передавало ИА Регнум, после победы на выборах президента США Дональда Трампа некоторые чернокожие граждане страны получили анонимные сообщения, в которых содержались призывы отправиться на сбор хлопка, что является отсылкой к рабству, сообщило агентство Reuters. Согласно публикации от 10 ноября, анонимки получили жители 21 штата, в том числе старшеклассники и студенты. Отправившие их аккаунты были быстро удалены. Сообщение пришло и генеральному прокурору Луизианы республиканке Лиз Мюррилл, которая является белой женщиной. В офисе Трампа заявили, что непричастны к произошедшему.

После вступления в должность Трамп начнёт деэскалацию украинского конфликта и ужесточит миграционную политику, считает глава сектора внешней и внутренней политики США ИМЭМО РАН Виктория Журавлёва. По её мнению, второй президентский срок пройдёт для Трампа легче, так как позиции в парламенте стали более выгодными, однако политику всё равно не удастся «пробить потолок». Кроме того, новый американский лидер попробует переключить фокус внешнеполитического внимания Штатов на Ближний Восток и Китай.