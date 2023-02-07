Харгейса, 7 февраля, 2023, 03:23 — ИА Регнум. По меньшей мере 34 человека погибли в результате столкновений между военными и повстанцами на севере Сомалиленда, 6 февраля сообщила агентство Reuters со ссылкой на местные власти и медицинские службы.

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Бои начали в городе Лааскануд после того, как вооруженные боевики напали на армейские базы и государственные учреждения. В ходе столкновений также получили ранения не менее 40 человек.

Противостояние вспыхнуло на фоне заявления ряда политических и общественных групп Сомалиленда о том, что они отказываются признавать местную администрацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в течение нескольких дней в городе Лас-Анод на юго-востоке штата Сомалиленд происходили столкновения протестующих с полицейскими. В результате стычек погибли 20 человек.