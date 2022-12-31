Харгейса, 31 декабря, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Как минимум 20 человек были убиты на протяжении последних пяти дней в городе Лас-Анод на юго-востоке штата Сомалиленд при столкновениях участников протестных акций с полицией, который признаётся мировым сообществом как часть Сомали, однако весной 1991 года объявил о своём суверенитете. Об этом 31 декабря сообщает новостной портал Garowe.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка

Уточняется, что манифестации начались в городе после убийства неизвестными местного политика Абдифатаха Абдулли Хадрави на минувшей неделе, после чего горожане вышли на улицы с требованием найти и наказать виновных.

Также указывается, что при этом часть участников протестов заявила, что считает виновной в убийстве администрацию президента Сомалиленда Мусуы Бихи Абди, которую они также обвинили в подстрекательстве к политическим убийствам.

Кроме того, отмечается что ответ властями штата в город были направлены для поддержания общественного порядка элитные полицейские подразделения, с которыми у манифестантов произошли стычки, в результате которых есть убитые и раненные.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря один из лидеров оппозиции Боливии, губернатор департамента Санта-Крус Луис Фернандо Камачо был задержан боливийской полицией.