Вашингтон, 24 сентября, 2022, 03:49 — ИА Регнум. В Атлантическом океане из усилившейся тропической депрессии сформировался шторм, которому было присвоено имя «Эрмина». Об этом 22 сентября сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Pixabay.com Тропический шторм

В настоящее время «Эрмина» находится примерно в 470 километрах к северо-востоку от островов Кабо-Верде у северо-западного побережья Африки и со скоростью около 17 км/ч движется на северо-запад. В пределах шторма скорость ветра при порывах достигает 18 м/с.

На всей территории Канарских островов из-за тропического шторма 24 и 25 сентября ожидаются сильные дожди, которые могут привести к наводнениям.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-делегат по делам заморских территорий Жан-Франсуа Каренко, прибывший в Гваделупу, пообещал издать указ о стихийном бедствии и оказать экстренную помощь жителям, пострадавшим от шторма «Фиона».

Читайте также: В Атлантическом океане сформировался тропический шторм «Гастон»