Москва, 7 марта, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Моряки из Мурманской области, осужденные в Кабо-Верде за контрабанду кокаина, вернулись домой спустя пять лет, сообщил 6 марта депутат Госдумы Алексей Веллер в своём Telegram-канале.

(сс) Yury_Ukleev Мурманск

«Хорошая новость на днях пришла из Мурманска. Мурманские моряки, задержанные в 2019 году и осужденные в республике Кабо-Верде, вернулись домой», — написал он.

Парламентарий напомнил, что российских моряков задержали в 2019 году в порту Праи. Это произошло после того, как полиция Кабо-Верде обнаружила на борту судна ESER крупную партию кокаина.

Веллер выразил уверенность, что большинство членов команды корабля не знали о том, для чего их наняли. Депутат также отметил, что осужденные оказались наказаны, проведя годы в африканской тюрьме

Парламентарий пожелал добра вернувшимся морякам и их семьям. Веллер также выразил надежду на то, что они больше не попадут в неприятные истории и начнут в России новую жизнь.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января 2019 года в Кабо-Верде задержали группу российских моряков с грузового судна ESER, которое шло под флагом Панамы. Корабль следовал в марокканский Танжер и однако вынуждено остановился в порту Прая из-за смерти одного из членов экипажа.

Летом 2019 года задержанным предъявили обвинение в контрабанде наркотиков и участии в организованном преступном сообществе. В феврале 2020 года суд признал их виновными и приговорил к тюремному заключению.