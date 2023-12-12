Кабо-Верде, 12 декабря, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Президента Кабо-Верде Жозе Марию Невишу неприятно удивила состоявшаяся 10 декабря встреча премьер-министра страны Жозе Улисиша Коррейа-и-Силвы и лидера украинского режима Владимира Зеленского. Отмечается, что в результате этих переговоров разразился национальный внутриполитический кризис.

Francisco J. Olmo/Global Look Press Владимир Зеленский

«Я был глубоко удивлён этой встречей, я проясню этот вопрос и приму соответствующие меры», — привела слова президента радиостанция RFI.

Зеленский встретился с Коррейа-и-Силвой в эропорту имени Амилкара Кабрала по пути на инаугурацию президента Аргентины. Невишу расценил встречу без его ведома как симптом борьбы за лидерство в стране, поэтому подверг правительство критике за нелояльную внешнюю политику.

Как сообщало ИА Регнум, оказавшись в аналогичной ситуации, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался от встречи с Зеленским. В отличие от премьера Кабо-Верде, да Силва сослался на неподходящий для встречи момент — запрос о ней бразильское руководство получило во время саммита государств Южноамериканского общего рынка в Рио-де-Жанейро, к тому же подобные встречи, как отметила бразильская сторона, всегда согласовывают заранее.

В свою очередь, президент Аргентины Хавьер Милей, на чью инаугурацию прилетал Зеленский, пообещал ему саммит лидеров стран Латинской Америки по урегулированию конфликта на Украине в 2024 году. От официальных комментариев при этом пресс-служба Милея отказалась.

Позже официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Зеленский отправился в США «шаромыжничать», чтобы уговорить Белый дом на очередную порцию финансирования.

В свою очередь, издание The Wall Street Journal спрогнозировало, что Зеленского 12 декабря в Конгрессе США на фоне разногласий о дальнейшей помощи ожидает гораздо более жёсткая аудитория, чем ранее. По мнению авторов газеты, главе киевского режима придётся выступать после провала ВСУ на фронте, поэтому конгрессмены и всё большая часть американской общественности начали относиться ко всему происходящему скептически.