Киев, 10 декабря, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Украинское руководство вместо поиска решений проблем внутри страны занято посещением других государств, отреагировал на визит Владимира Зеленского в Аргентину бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Вместо того, чтобы заниматься страной, Зеленский поехал в такой зарубежный тур. Это всё закончится ничем. На Украине происходит тотальная катастрофа, это уже не тупик, не спад, не провал — это уже катастрофа и один из последних гвоздей в гроб слуг народа», — сказал эксперт на своём YouTube-канале.

По словам Соскина, в условиях блокады на границе с Польшей, Словакией и Венгрией, а также деградации отношений с НАТО и ЕС, логично было бы незамедлительно прекратить военный конфликт путём объявленного перемирия.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря глава киевского режима прилетел в Аргентину на церемонию инаугурации избранного президента Хавьера Милея. Зеленский заявил, что по пути в Аргентину встретился с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Коррейа-и-Силвой. Для украинского лидера эта поездка в Южную Америку стала первой.

Олег Соскин 9 декабря обвинил украинские власти в недостатке внимания к Киеву. Он заявил о начале обрушения столицы после затопления станций метрополитена. В условиях зимы это полная катастрофа, сказал бывший советник Кучмы.