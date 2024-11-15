Лондон, 15 ноября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Проживающие на Кипре граждане РФ после введения Западом антироссийских санкций начали переезжать на турецкую часть острова. Об этом сообщил британский журнал The Econimist.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Издание напомнило, что в 1974 году остров разделился. Под контролем Республики Кипр находится 57,6% территории, а остальную часть занимает Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), признанная только Турцией.

По данным демографа Мете Хатая, в северной части острова проживают около 20 тыс. русских и украинцев. По мнению редакции, это довольно много в сравнении с общей численностью населения ТРСК, которое составляет 550 тыс. человек, говорится в материале, опубликованном 14 ноября.

Отмечается, что на остров до 2022 года в Республику Кипр приехало довольно много состоятельных россиян. Когда она же поддержала санкции, то многие из них решили перебраться на север.

Как передавало ИА Регнум, в июле немецкая газета Handelsblatt, ссылаясь на исследования четырёх европейских институтов, заявила, что антироссийские санкции провалились, так как экономика РФ активно развивается. При этом ограничительные меры наносят вред Евросоюзу.

Президент РФ Владимир Путин в мае отметил, что антироссийские санкции напрямую негативно влияют на всю мировую экономику. Они наносят ущерб энергетике и другим отраслям.