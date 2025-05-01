Лефкоша, 1 мая, 2025, 22:00 — ИА Регнум. Большой рекламный щит рухнул на участников авиационного фестиваля Teknofest на Северном Кипре 1 мая. Об этом сообщил государственный телеканал Bayrak.

Кадр из видео

Мероприятие проходило на площадке старого аэропорта Эрджан. На людей упала конструкция высотой 20 м. Предположительно это произошло из-за сильного ветра.

Телеканал, ссылаясь на полицию, сообщил, что пострадали два человека. Ранее была информация о троих пострадавших, но установлено, что один из них получил травмы до падения рекламного щита.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года в бразильском городе Марика во время шторма рухнула плавучая рождественская ель. В это время на ней находились рабочие, собиравшие конструкцию. Один из них погиб, двое получили травмы.

В мае 2024 года в индийском городе Мумбаи во время сильного ветра упал огромный рекламный щит высотой 30 м. Четыре человека погибли, десятки пострадали.