Лефкоша, 12 февраля, 2023, 09:56 — ИА Регнум. В результате землетрясения в городе Адыямане в Турции погибли 34 члена волейбольной команды из города Фамагуста в Северном Кипре. Об этом 12 февраля сообщает кипрское издание греческой газеты «Катимерини».

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Уточняется, что тела погибших при стихийном бедствии спортсменов были обнаружены в городской гостинице, и добавляется, что ещё одного члена команды продолжают искать.

Также указывается, что в общей сложности в результате землетрясения в Турции погибли 47 турок-киприотов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 24 617 человек возросло количество погибших в результате мощного землетрясения на юго-востоке Турции.