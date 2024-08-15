Варшава, 15 августа, 2024, 04:33 — ИА Регнум. Давний спор между Турцией и Грецией из-за Кипра приведёт к распаду НАТО. Такое мнение высказал генерал Вальдемар Скшипчак польской газете Fakt.

Muratsahan Турецкая республика Северный Кипр

«Если начнётся война между членами альянса, то НАТО пора собирать вещички», — считает польский генерал.

При этом Скшипчак пояснил, что НАТО не может принимать участие в этой войне, а потому будет стремиться, чтобы все споры решались дипломатическим, а не военным путём.

«Кто-то будет поддерживать Турцию, а кто-то — Грецию. Это будет конец НАТО», — заявил генерал.

Как сообщало ИА Регнум, политика, проводимая Соединёнными Штатами в отношении Греции и Кипра, ведёт к нарушению баланса сил в регионе, заявлял министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Кипр в 2022 году был обеспокоен работой миротворческой миссии ООН на острове, так как она разрешила турецкой стороне начать благоустройство спортивного объекта в буферной зоне.

Ударные беспилотники разместили на севере Кипра власти Турции, также не исключаются новые поставки оружия на остров.