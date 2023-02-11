Лефкоша, 11 февраля, 2023, 03:18 — ИА Регнум. Тридцать два жителя турецкой части Кипра, из них большинство — дети, погибли в результате разрушительного землетрясения в Турции. Об этом сообщила 10 февраля газета Cyprus Mail, приведя данные канцелярии премьер-министра Северного Кипра.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Уточняется, что большая часть погибших была из числа делегации, прибывшей в город Адыяман на юношеский турнир по волейболу. В состав делегации входили 24 школьника, четверо преподавателей и 11 родителей. В момент землетрясения вся группа находилась в отеле, который был полностью разрушен, спастись удалось только одному учителю и трём родителям.

На сегодняшний день из-под завалов были извлечены тела 22 погибших членов делегации. Кроме погибших в Адыямане, шесть жителей турецкой части Кипра погибли в провинции Хатай, трое — в провинции Кахраманмараш и ещё один человек погиб в провинции Османие.

Тела десяти человек уже переправлены на Кипр для захоронения, тела остальных погибших будут отправляться по мере оформления документов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч человек.