Нукуалофа, 23 августа, 2023, 09:54 — ИА Регнум. У западного побережья Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщило 23 августа государственное геологическое бюро Австралии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане. Подземные толчки зафискированы в 340 км к западу от города Нукуалофа. В этом населённом пункте проживают 22,4 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине приблизительно 400 км. Угрозу цунами не объявляли, данных о пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Эквадоре вблизи города Мачала. Очаг находился на глубине 60 км.

19 августа землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в Индии. Его эпицентр находился в 33 км от города Тезпур. Глубина залегания очага — 41 км.