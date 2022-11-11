Нукуалофа, 12 ноября, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло у берегов островного государства Тонга в Полинезии, сообщило на своем сайте правительство страны.

Tony Bowden Тонга

Эпицентр подземных толчков находился в 206 км от столицы королевства города Нукуалофа. Очаг землетрясения залегал на глубине 25 км.

Оно ощущалось по всей территории страны. Власти выпустили предупреждение о цунами.

Они также призвали население эвакуироваться вглубь суши на возвышенность или пройти на 3-й этаж стального или бетонного здания. Кроме того, морским судам было рекомендовано отплыть в океан подальше от рифов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в районе канадского населенного пункта Форт Сент-Джон (провинция Британская Колумбия) произошло землетрясение магнитудой 4,6.