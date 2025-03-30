Нукуалофа, 30 марта, 2025, 16:32 — ИА Регнум. У побережья Королевства Тонга было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (ЕССЦ).

По данным ЕССЦ, эпицентр землетрясения находился в 76 км к юго-востоку от города Пангаи, а очаг залегал на глубине в 10 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как передавало ИА Регнум, утром 30 марта было зафиксировано еще два землетрясения — у побережья Индонезии и в Мьянме с магнитудой 5,1.

В обоих случаях информации о разрушениях и жертвах не поступало. Однако, по данным издания Vietnam+, когда начались очередные толчки в Мьянме, многие жители Мандалая «в панике кричали и выбегали на улицы».

28 марта в Мьянме произошло мощное землетрясение, унесшее жизни более 1,7 тыс. человек. Также известно о 3,4 тыс. пострадавших и более 300 погибших. Магнитуда землетрясения по разным оценкам составляла от 7,7 до 7,9. Спустя 11 минут после первого произошло повторное землетрясение. Толчки привели к разрушениям практически по всей стране. Обрушились многие жилые дома, административные здания, школы и больницы. Также были повреждены подземные нефтепроводы и линии электропередачи.

Вечером этого же дня по указанию российского лидера Владимира Путина в Мьянму направили два самолета МЧС России для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Сотрудники МЧС работают круглосуточно в наиболее пострадавшем районе страны. Спасатели отметили, что шансы найти живых людей под завалами ещё есть.