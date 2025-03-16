Скопье, 16 марта, 2025, 12:01 — ИА Регнум. В городе Кочани в Северной Македонии в результате пожара в ночном клубе, который вспыхнул в ночь на 16 марта, погибли по меньшей мере 50 человек. Об этом со ссылкой на данные МВД сообщило агентство MIA.

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Кроме того, десятки человек пострадали.

«Во время концерта на дискотеке «Пульс» в Кочани произошел пожар, в результате которого пострадали более 100 человек», ― говорится в материале.

Большинство пострадавших госпитализировали в больницу в Кочани. При этом некоторых пациентов, получивших тяжелые травмы результате пожара и вдыхания дыма, перевели в клиники в Скопье.

По данным портала A1on, в момент пожара ночной клуб был полон людей. Местные больницы не справляются с потоком пострадавших.

На месте происшествия находится министр внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковский, также туда направляется премьер-министр страны Христиан Мицкоский.

Предположительно, причиной возгорания могло стать использование пиротехники. Прокуратура проводит выездную проверку, устанавливается точное число жертв и пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, подобная трагедия произошла в Испании. Пламя мгновенно вспыхнуло рано утром 1 октября 2023 года в ночном клубе La Fonda в курортной зоне Атальяс и перекинулось на расположенный по соседству театр.

Крыша клуба обрушилась на людей. Погибли по меньшей мере 13 человек, еще двух человек госпитализировали. Еще как минимум 18 человек пропали без вести.

Еще один крупный пожар с большим количеством жертв произошел в отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в Турции в ночь на 21 января. Огонь вспыхнул на крыше и охватил всё здание. Губернатор провинции Болу Абдулазиз Айдын сообщил, что в момент возникновения возгорания в отеле находились свыше 230 постояльцев. По его словам, многие люди погибли из-за начавшейся паники, когда начали прыгать с большой высоты.

Всего результате крупного пожара погибли 79 человек. После произошедшего были задержаны заммэра города Болу Седат Гюленер и замначальника пожарной службы Кенан Джошкун.