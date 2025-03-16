Скопье, 16 марта, 2025, 14:15 — ИА Регнум. После пожара на концерте в городе Кочани в Северной Македонии медицинская помощь потребовалась 118 пострадавшим, среди них есть дети. Об этом 16 марта сообщил министр здравоохранения республики Арбен Таравари.

Boris Grdanoski/AP/TASS

По его словам, пострадавшие доставлены в государственные медицинские учреждения, а также в клинический центр в столице республики Скопье.

«В данный момент 118 человек поступили в больницы страны ― в городах Кочани, Штип, здесь (в Скопье. ― Прим. ред.)», ― уточнил глава ведомства.

Кроме того, несколько человек находятся в клинике пластической хирургии и в детской хирургии.

Таравари заверил, что в больницах есть все необходимое для лечения пострадавших, а также сообщил об оказании помощи соседними государствами.

Как сообщало ИА Регнум, пожар в ночном клубе в городе Кочани вспыхнул в ночь на 16 марта во время концерта. По данным МВД, погибли по меньшей мере 50 человек.

По данным портала A1on, в момент пожара на дискотеке было много людей. Местные больницы не справляются с потоком пострадавших.

Предположительно, причиной возгорания могло стать использование пиротехники. На месте происшествия находится министр внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковский и премьер-министр страны Христиан Мицкоский.

Прокуратура проводит выездную проверку, устанавливается точное число жертв и пострадавших.