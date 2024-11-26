Гаага, Нидерланды, 26 ноября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Россия не получила места в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по итогам голосования, которое состоялось 26 ноября.

РИА Новости / Алексей Витвицкий

На два места в совете от восточноевропейской группы, кроме России, претендовали Чехия и Северная Македония. Большинство голосов получила Чехия — 128, за Северную Македонию проголосовали 86 делегаций, за РФ — 56.

«Сложившаяся ситуация вокруг участия в исполсовете ОЗХО — наглядное подтверждение кризиса, в который скатывается наша организация», — прокомментировал итоги голосования постоянный представитель РФ при ОЗХО, посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.

Он подчеркнул, что Россия в вопросе руководящего органа организации всегда выступала за сбалансированный состав, сообщило «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, Тарабрин в октябре указал на то, что Северная Македония выдвинула кандидатуру в исполнительный совет, хотя состоит в нём. Он назвал эту страну очевидным спойлером.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в апреле обвинил США и их союзников в превращении ОЗХО в инструмент реализации геополитических интересов на Ближнем Востоке и не только. Запад балансирует на грани военного столкновения ядерных государств, что привело к глубокой деградации в сфере международной безопасности.