Скопье, 16 марта, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Среди погибших и пострадавших при пожаре на концерте в городе Кочани в Северной Македонии россиян нет. Об этом сообщило российское посольство.

EPA/ТАСС

Пожар в ночном клубе в городе Кочани вспыхнул в ночь на 16 марта во время концерта. По данным МВД Северной Македонии, погибли по меньшей мере 50 человек.

«По информации, полученной из МВД Северной Македонии, погибших и пострадавших из числа российских граждан на данный момент нет», — сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Предположительно, причиной возгорания могло стать использование пиротехники. На месте происшествия находится министр внутренних дел Северной Македонии Панче Тошковский и премьер-министр страны Христиан Мицкоский.

Министр здравоохранения республики Арбен Таравари также заявил, что после пожара медицинская помощь потребовалась 118 пострадавшим, среди них есть дети. По его словам, пострадавшие доставлены в государственные медицинские учреждения, а также в клинический центр в столице республики Скопье.