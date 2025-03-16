Северная Македония, 16 марта, 2025, 14:47 — ИА Регнум. Число погибших при пожаре на дискотеке в Северной Македонии выросло до 59 человек, а пострадавших — до 155. Об этом 16 марта сообщил глава МВД страны Панче Тошковский.

Boris Grdanoski/AP/TASS

Ранее сообщалось, что в больницы были доставлены 118 пострадавших. МВД страны сообщало, что погибли по меньшей мере 50 человек. Минздрав Северной Македонии проинформировал, что 18 пострадавших, в том числе трое детей, находятся в критическом состоянии.

Пожар в ночном клубе в городе Кочани вспыхнул в ночь на 16 марта во время концерта. Предположительно, причиной возгорания могло стать использование пиротехники.

Македонские СМИ сообщали, что в момент пожара на дискотеке было много людей, и местные больницы не справлялись с потоком пострадавших. Помощь врачам Северной Македонии оказали соседние страны.

На место происшествия прибыл министр внутренних дел Тошковский, а также премьер-министр страны Христиан Мицкоский. Прокуратура проводит проверку. Точное число жертв и пострадавших устанавливается.

В посольстве РФ сообщили, что, по предварительным данным, граждан России среди погибших и пострадавших при пожаре на дискотеке нет. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что из-за трагедии в Северной Македонии 18 марта будет объявлено днём траура в Сербии.

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