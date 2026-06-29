В последнее время вокруг Сомалиленда, непризнанного государственного образования, заявившего о выходе из состава Сомали еще в начале 1990-х, снова закипели страсти. Поводом для этого стало резкое усиление активности Израиля.

ИА Регнум

В частности, в прессу просочились сведения о развертывании на территории самопровозглашенного государства израильского контингента, которые в итоге официально не подтвердились.

Тем не менее новость привлекла внимание к системной работе израильтян по укреплению присутствия в регионе Африканского Рога. А заодно и подтвердила, что с их интересами местным силам теперь придется считаться.

«Давние друзья»

Израиль — единственная страна, официально признавшая государственность Сомалиленда.

Несмотря на то, что решение о формализации дипломатических отношений было принято только в декабре 2025 года, израильтяне позиционируют себя в качестве давних друзей. И активно используют этот статус для продвижения стратегических интересов.

В качестве жеста благодарности за вывод из дипломатической изоляции Сомалиленд зарезервировал под нужды Израиля несколько площадок для поддержки дальней авиации. Предполагалось, что на них самолеты ЦАХАЛ смогут осуществлять дозаправку и техническое обслуживание перед ударами по дальним рубежам — например, по территории, подконтрольной союзным Ирану йеменским хуситам.

И хотя официально Израиль пока не воспользовался этой опцией, даже во время весенней кампании против Ирана, спутниковые снимки районов свидетельствуют, что за полгода площадки действительно успели переделать под нужды израильтян. Были расширены и укреплены взлетно-посадочные полосы, а также усилено воздушное прикрытие.

Помимо этого, по косвенным признакам, Израиль начал потихоньку осваивать стратегически значимый порт Бербера, расположенный на северо-западе. И заводить в него проверенных армейских подрядчиков.

Последние прибывают в непризнанное государство якобы в развитие договоренностей сомалилендско-израильского бизнес-форума, прошедшего в середине июня в Тель-Авиве, и пока маскируют намерения гражданскими контрактами.

Контингент, которого не было?

Однако наибольшую нервозность вызвала не столько ползучая экспансия израильтян, о которой знали почти все соседи Сомалиленда, сколько слухи об их готовности нарушить главное табу с точки зрения правительства в Могадишо.

22 июня 2026 года британское издание Middle East Eye, ссылаясь на анонимного «высокопоставленного сотрудника сомалийской разведки», сообщило о переброске в Сомалиленд 50 израильских спецназовцев. Уточнялось: большинство из них были дислоцированы вблизи порта Бербера для подготовки «неизвестных операций» в Баб-эль-Мандебском проливе.

Издание сделало особый акцент на попытках израильтян слиться с местным населением: для миссии якобы были отобраны военнослужащие эфиопского происхождения, владеющие местными языками и знакомые с культурными обычаями Сомали и соседних стран.

Новость произвела эффект разорвавшейся бомбы: ее перепечатали ведущие африканские новостные агентства, а в адрес правительств Сомалиленда и Израиля полетели многочисленные вопросы о задачах, которые стоят перед контингентом. Ведь публикация совпала с волной слухов о неких «израильских асимметричных операциях», готовившихся против Ирана и его региональных союзников.

Впрочем, ажиотаж длился недолго: расследователи почти сразу нашли в версии Middle East Eye нестыковки, а новость окрестили газетной уткой. Основным поводом для критики стала иллюстрация к статье — в погоне за сенсацией журналисты использовали фотографию военнослужащих Национальной армии Сомалиленда, сделанную во время ежегодного военного парада 18 мая. Правда, на снимке они были представлены как израильские солдаты, дислоцированные в Бербере.

Чуть позже последовали и анонимные комментарии представителей иностранных (в том числе африканских) спецслужб, которые «серьезно сомневались» в правдоподобности доводов сомалийских коллег о появлении постоянного израильского контингента в Сомалиленде.

Впрочем, недостоверная публикация отчасти сделала свое дело: заставила мировых игроков пересмотреть восприятие активности Израиля на Африканском Роге. Если раньше многим казалось, что еврейское государство сотрудничает с Сомалилендом хаотично, пытаясь лишь купировать угрозу своим интересам со стороны Йемена, к июню стало понятно, что израильтяне планируют задержаться в этих местах надолго.

По-другому стали восприниматься и протокольные высказывания израильских официальных лиц. Например, министр обороны Израиля Исраэль Кац на встрече с сомалилендским коллегой Мохаммедом Юсуфом Али в середине июня случайно проговорился, что его ведомство уже не первый год работает с Сомалилендом в военном секторе.

«В течение многих лет мы незаметно сотрудничали в рамках ряда операций, которые останутся засекреченными. Теперь мы полны решимости вывести наше сотрудничество в сфере безопасности на новый уровень на благо обоих народов и для обеспечения стабильности в регионе», — отметил Кац.

И хотя израильский министр ни слова не сказал о развертывании сил непосредственно на территории Сомалиленда, едва ли «секретные операции» осуществлялись одними лишь африканцами и без ведома «друзей».

Стремительное проникновение израильтян в систему безопасности непризнанного государства идет семимильными шагами. За последние полгода, согласно официальным данным, одни только публичные спецкурсы сил безопасности Израиля прошли до сотни сомалилендских военных и полицейских — при общей численности всех силовых структур около 15 тысяч человек. В обмене кадрами участвовали и командующие среднего звена — до подполковника, что создает задел для постепенного вовлечения Сомалиленда в израильскую военную орбиту.

Власти Сомали бессильны

Ожидалось, что контролируемый слив информации разведки в прессу станет предлогом для Могадишо усилить давление на заявленную столицу Сомалиленда Харгейсу. Власти Сомали ранее обещали «жесткий ответ» на любые попытки Израиля «вывесить флаг» на территории Сомалиленда — и даже заручились поддержкой Турции в этом вопросе.

На деле же все ограничилось вербальными угрозами. Официальному Могадишо не хватает сил и устойчивости, чтобы убедительно одернуть израильтян. Более того, Сомали раздирают внутренние проблемы, мешающие сосредоточиться на Харгейсе.

В частности, обострился конфликт с автономным регионом Пунтленд, который хоть и остается частью Сомали, на деле уже давно живет своей жизнью и периодически балансирует на грани выхода из состава страны.

Напряженность между двумя центрами силы заметно усилилась, после того как власти Пунтленда обвинили Могадишо в поддержке пиратов и использовании против регионов оружия, полученного после снятия эмбарго.

Параллельно с этим силы самообороны Пунтленда попытались ограничить перемещение федеральных войск внутри региона. Центральные власти в ответ усиливают блокпосты и стягивают в проблемные районы дополнительные контингенты, в том числе с опытом ведения штурмовых действий.

Попутно Могадишо пытается жонглировать кадрами, навязывая властям неустойчивого региона своих лояльных функционеров, что вызывает еще большую нервозность в зоне соприкосновения.

Интересно, что слухи о двойной игре в отношении Пунтленда охотно подогреваются израильской стороной. В интересах последних создать дополнительный (и более чувствительный) очаг напряжения — и тем самым отвлечь ресурсы от Сомалиленда, обеспечив себе спокойное закрепление в регионе.