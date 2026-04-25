У побережья Африки разворачивается геополитическая драма. Сомали угрожает Израилю запретом на проход его судов через Баб-эль-Мандебский пролив в отместку за подпитку сепаратистских настроений в непризнанном Сомалиленде.

И хотя Могадишо здесь находится явно не в позиции сильного — и, на первый взгляд, почти не имеет реальных инструментов регулирования местного судоходства — неявные козыри на руках у центральных властей все же имеются. Остается лишь правильно их разыграть.

Спорный Сомалиленд

Поводом для эскалации стало решение израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху признать легитимность Сомалиленда — автономного региона Сомали, еще в начале 1990-х годов в одностороннем порядке объявившего о своей независимости от Могадишо.

Израиль не только первым из мировых игроков признал право Сомалиленда на самоопределение, но и в апреле 2026 года назначил туда посла — Михаэля Лотема.

Последний незадолго до трансфера занял позицию разъездного (нерезидентного) экономического посла еврейского государства на Африканском континенте и занимался лоббированием интересов кабинета Нетаньяху в разных частях региона. Подчас довольно неоднозначно вмешиваясь в местные бизнес-процессы и сталкивая лбами деловые элиты.

Африканский союз ожидаемо встал на сторону Сомали: в защиту Могадишо публично высказались как минимум восемь стран. Еще полтора десятка направили свои соображения в Израиль по закрытым дипломатическим каналам или через посредников.

В Африке крепло опасение, что признание независимости Сомалиленда может создать опасный прецедент и подстегнуть сепаратистские настроения в африканских странах. Особенно в регионе Южнее Сахары, который и так не отличается стабильностью.

Впрочем, израильтяне над доводами африканских визави только посмеялись. Не забыв намекнуть мимоходом, что считаются, в первую очередь, с собственными интересами. Даже если они противоречат позиции большинства.

«Точка присутствия»

Все ожидали, что история на этом и заглохнет. Однако власти Сомали внезапно решились на отчаянный шаг. Спустя несколько дней после назначения израильского посла в Сомалиленд центральное правительство в Могадишо издало декрет, в котором объявило о запрете прохода судов еврейского государства через Баб-эль-Мандебский пролив.

В официальной повестке сомалийцы усиленно лоббируют тезис, что решение стало зеркальным ответом на продолжающиеся попытки «расколоть их страну».

На деле же причиной столь резкой эскалации стало намерение израильтян создать постоянную «точку присутствия» в прибрежном городе Бербера в Сомалиленде — в том числе взять под оперативный контроль местную морскую и воздушную инфраструктуру.

Появление израильского контингента в районе Африканского рога — да еще и в непосредственной близости от подконтрольной проиранским хуситам (движению «Ансар Аллах») территории Йемена — способно обострить и без того беспокойную обстановку в регионе. И, что важнее, сделать Могадишо невольным участником постоянных стычек в этих местах.

А потому совсем не удивительно, что местные власти решились разыграть столь противоречивый потенциальный козырь и попытаться «фильтровать» местное судоходство.

Условный флот

Сомали контролирует длинную береговую линию вдоль Аденского залива и находится на подступах к Баб-Эль-Мандебскому проливу, что дает Могадишо теоретическую возможность выборочно воздействовать на местное судоходство и «притормаживать» корабли до входа в горловину пролива.

Правда, на практике ресурсов для реализации столь серьезной задачи у центральных властей почти нет. Национальные военно-морские силы находятся в ослабленном состоянии. На балансе у флота нет ни крупных кораблей, ни береговых ракетных батарей, которые могли бы грозить местному судоходству.

Костяк ВМС Сомали составляют небольшие патрульные катера (главным образом, турецкие MRTP-16), часть из которых к тому же временно выведена в резерв из-за нехватки личного состава и запчастей.

Даже если предположить, что сомалийцы попытаются переделать свой условно имеющийся флот под «иранский формат», установив на катера более мощные двигатели и мобильные пусковые установки, создать плотное заграждение на входе в Баб-эль-Мандебский пролив у них вряд ли получится.

В самом оптимистичном случае Могадишо способно модернизировать 12 морских катеров, в то время как иранские «ватаги» традиционно насчитывают не меньше тридцати бортов.

Минирование местных вод также исключено, поскольку у Сомали нет ни запасов морских мин, ни пригодных для их быстрой установки судов. К тому же такое поведение создаст опасность для военных контингентов США, Китая и ЕС, развернутых в Джибути, а потому любые резкие движения Сомали мгновенно повлекут за собой тяжелые последствия для этой страны.

«Благородные пираты»

На первый взгляд кажется, что руки сомалийских властей связаны, а заявление о скорой блокаде было призвано лишь взять израильтян на испуг. К тому же оно вызвало скорее обратный эффект: израильские политики и лидеры общественного мнения наперегонки соревнуются в остроумии и экспромтах, рисуя «сценарии» атак сомалийцев на израильские конвои.

Тем не менее, у Могадишо есть пара козырей, которые могут быть использованы для ухудшения ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Один из них — печально известные сомалийские пираты, в свое время доставившие немало проблем местным судовладельцам.

За минувшее десятилетие власти поставили морских налетчиков на грань полного разгрома (выдавив часть из них в легальные сектора бизнеса), однако полностью не демонтировали эти структуры. При должной сноровке ничто не мешает превратить вчерашних пиратов в «благородных каперов», которые под видом морской охраны будут принуждать израильские суда менять курс.

Поспособствовать «перековке» морских налетчиков вполне может и Турция. Анкара видит в текущем курсе Израиля угрозу своим национальным интересам, а потому не преминет воспользоваться возможностью испортить Нетаньяху сложную геополитическую комбинацию. А заодно — укрепить военно-политические связи с Могадишо.

Еще один возможный исход — организация совместных с хуситами морских рейдов. Союзники Ирана не заинтересованы в закреплении у своих берегов израильских сил быстрого реагирования, а потому вполне могут пойти на кулуарную сделку с официальным Сомали. В том числе мотивировав это решение попытками сдерживания «израильской экспансии».

Разумеется, подобные шаги повлекут за собой ухудшение положения Сомали, в том числе давление со стороны крупных игроков вроде США и стран ЕС. Однако отступать Могадишо особо некуда: отзыв запрета будет расценен как политическая слабость, и лишь ускорит экспансию израильтян в Сомалиленд.

А это сулит куда большие издержки, нежели кратковременное вмешательство в местное судоходство.