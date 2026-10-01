У берегов Сомали произошла история, достойная дорогой экранизации. Группа хорошо вооруженных пиратов взяла на абордаж танкер SIBU-1, принадлежавший бизнесмену из иракского клана Аль-Шаганба.

ИА Регнум

Его соплеменники, не сумев достучаться до властей, спустя месяц организовали свою спасательную операцию, в результате которой смогли не только увести танкер прямо из логова обидчиков, но и нанести им глубокую психологическую травму.

Не на тех напали

Клан Аль-Шаганба известен среди иракских племенных групп как один из наиболее воинственных и решительных. Сегодня он включает, по разным оценкам, от 120 до 600 семей, основная часть которых проживает в юго-восточной части провинции Басра вблизи границы с Ираном.

Члены клана сегодня заняты в основном в легальных секторах экономики, однако всё еще пользуются славой искусных следопытов, охотников за головами и теневых караванщиков. Этот исторический багаж настолько велик, что в местном сленге прибавление к имени нисбы «Аль-Шаганба» периодически используется для обозначения контрабандистов и других категорий авантюристов.

Стоит ли говорить, что новость о захвате SIBU-1 в августе 2026 года ударила по самолюбию клана? Тем более что владелец судна Хадж Якуб Тариш Аль-Шаганба пользовался авторитетом в Басре и был вхож в высокие кабинеты. А часть дохода от принадлежавших ему судоходных компаний, зарегистрированных в ОАЭ, любезно передавал в бюджет.

Уже на второй день после инцидента в Аденском заливе представители клана обратились к иракским властям с просьбой оказать содействие в освобождении узников и судна. Однако те лишь развели руками: за старенький танкер пираты заломили цену в несколько миллиардов долларов. Попросив попутно по миллиону за каждого члена экипажа, состоявшего из 20 человек. Сумма, которую бюджет страны едва ли мог потянуть.

Ситуацию усложняло и то, что в экипаже был всего один гражданин Ирака, дальний родственник хозяина судна, и платить за чужестранцев властям республики не хотелось — особенно без гарантий последующего возмещения. Брать же у представителей клана деньги, происхождение которых толком никто не мог объяснить, официальный Багдад и вовсе счел неуместным.

Поняв, что решать проблему придется самим, старейшины клана созвали племенной совет, на котором глава рода шейх Али Аль-Шаганба объявил о попрании чести семейства и призвал сородичей к «священному походу».

Не забыв упомянуть, что в плену у пиратов томится их собрат, за освобождение которого отец обещает хорошую награду. Воззвания возымели эффект: на них откликнулись около 40 добровольцев, из которых сформировали экспедиционный отряд. Началась разработка операции «Дорога домой».

Десант на Африканский рог

Первоначальный план — отправиться в плаванье из порта Басры — показался ополченцам слишком рискованным: в этих водах было по-прежнему немало американских патрулей. К тому же сорвать поход вполне могли попытаться и правительственные силы, крайне болезненно реагирующие на активность сохраняющих относительную автономию семейств из приграничья.

В результате за помощью было решено обратиться к иранцам, с которыми у клана Аль-Шаганба исторически сохранялись хорошие отношения. Тегеран раздумывал недолго. Ведь кража судна пиратами косвенно ударила и по национальным интересам Исламской Республики: как сообщалось, SIBU-1 входил в «теневую флотилию» и регулярно совершал рейсы в Иран и Йемен.

К тому же намерение иракских племенных сил решить вопрос с пиратами самостоятельно избавило Тегеран от необходимости выкупать у пиратов судно за счет Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), как ранее было с несколькими рыболовными судами, взятыми на абордаж в Аденском заливе.

Получив от иранских пограничников «зеленый коридор», ополченцы клана Аль-Шаганба без препятствий перешли границу, пешком пересекли часть страны и, погрузившись на иранское рыболовецкое судно в порту Бендер-Аббас, отправились на Африканский рог.

Однако капитан решил не идти напрямую в Сомали, опасаясь ненужных разговоров о «вмешательстве КСИР» в местные конфликты. А потому в первой декаде сентября отряд высадился на перевалочной точке в Йемене — на территории, подконтрольной проиранскому движению «Ансар Аллах», известному как хуситы. Там он пополнил запасы провизии и боекомплект.

Несмотря на разгоревшиеся к тому времени бои с силами Президентского совета и постоянные бомбардировки саудовской авиации, хуситы радушно приняли гостей и согласились снабдить их быстроходными лодками, необходимыми для быстрого перемещения по Аденскому заливу.

А заодно и более серьезным вооружением, включая несколько тяжелых пулеметов, пусковых установок и БПЛА. При этом присоединиться к экспедиционному корпусу бойцы «Ансар Аллах» отказались, указав на сложную обстановку на фронте.

Впрочем, еще одну услугу хуситы иракским гостям всё же оказали: свели их с сомалийскими товарищами, владевшими информацией о местоположении пиратской базы, численности и состоянии гарнизона, а также о потайных тропах, ведущих к захваченному танкеру.

Еще несколько дней ополченцы изучали маршруты движения патрулей и готовились к финальному броску. Параллельно с этим специально проинструктированный представитель Аль-Шаганба, представившийся иракским бизнесменом, тянул время и обещал пиратам скорое прибытие чемоданов с наличными.

Наконец, 25 (по другим данным — 27) сентября бойцы ополчения Аль-Шаганба пошли на штурм пиратской базы. Бой длился пять часов — а в какой-то момент к наступавшим ополченцам примкнули и находившиеся неподалеку сомалийские силовики, о чем свидетельствуют записи с нагрудных камер иракцев.

Застигнутые врасплох пираты пытались оказать сопротивление, но быстро дрогнули. В суматохе большинство из них даже забыли про трофейный танкер и не попытались обеспечить его прикрытие.

Исход боя решился в пользу Аль-Шаганба. К концу дня SIBU-1 поднял якоря и убыл с пиратской стоянки обратно в Ирак. На борту, помимо 40 клановых ополченцев и 20 членов экипажа, оказались семеро пленных. Их, по всей видимости, решили увезти с собой в качестве живых трофеев.

Впоследствии опомнившиеся пираты попытались организовать погоню за беглецами, но были остановлены шквальным огнем из тяжелых пулеметов, которые бойцы Аль-Шаганба установили прямо на верхней палубе.

В горячке боя как минимум одна лодка с пиратами была потоплена прицельным ударом дрона-камикадзе, что окончательно отбило у сомалийцев желание связываться с непрошеными гостями.

Претенденты на чужой успех

Арабские и африканские газеты сразу же запестрили сенсационными историями о героях из Ирака, которые смогли сделать то, чего не удавалось ни центральным властям, ни могущественным внешним союзникам Могадишо, в частности — Турции.

Ожидаемо не обошлось и без дележа лавров. Одними из первых версию о «клановом десанте» попытались опровергнуть власти Сомали. По всей видимости, решившие, что участие правительственных сил в налете на пиратскую базу лишь в качестве вспомогательных сил бросает тень на их профессиональную репутацию.

По заявлениям морской полиции автономного региона Пунтленд, операция прошла в рамках большой кампании по борьбе с пиратством и длилась почти 48 часов. За это время сомалийские силовики якобы захватили в плен около 50 пиратов, еще несколько человек были уничтожены в огневых стычках при штурме танкера SIBU-1.

При этом члены клана в пресс-релизе описаны обтекаемой формулировкой «персонал, связанный с владельцем судна».

Часть славы захотели перехватить и турки: те заявили, что решающую роль в успехе операции сыграло появление на горизонте двух турецких эсминцев и группы военных вертолетов, ранее уже работавших в этом районе. Перепуганные пираты-де «застыли на месте», после чего их взяли в плен прибывшие сомалийские силовики и «другие участники боев».

С докладом морской полиции и притязаниями Анкары, впрочем, согласны не все. Даже в Сомали. Связанные с оппозицией информационные ресурсы со ссылкой на источники заявляли, что федеральные силы появились в самый последний момент, когда основная работа была сделана «шиитами из Ирака».

Правда, в этой версии событий также есть расхождения с сообщениями клана. В частности, утверждается, что ополченцы купили оружие и лодки только в Пунтленде и с группой местных жителей отправились на охоту за пиратами, отбив танкер и передав трофейное оружие и пленников спецслужбам.

Как бы то ни было, бесспорным остается одно: клановые бойцы из Ирака действительно прибыли в Сомали и тем или иным образом участвовали в рейде на пиратскую базу. Это, в свою очередь, серьезно расширяет возможности применения Ираном лояльных ему сил и подразделений не только на Ближнем Востоке, но и в смежных регионах.

Даже с учетом того, что клан Аль-Шаганба действовал в основном по своей инициативе, Тегерану мало что мешает использовать аналогичный опыт для глубинных рейдов на территорию оппонентов. В том числе и в те части Африканского рога, где в последнее время серьезно усилилось влияние Израиля.