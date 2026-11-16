Федеративная Республика Сомали снова оказалась в центре внимания мировой общественности. Не только из-за вновь активизировавшихся пиратов, но и из-за начавшегося там передела влияния в сфере безопасности. Им с усердием занялись западные «благодетели», конкурирующие в стремлении подключиться к щедрому финансированию сектора.

ИА Регнум

В конце октября 2026 года завершился мандат Переходной миссии ООН в Сомали (UNTMIS), что должно было открыть возможность для усиления военного влияния других заинтересованных игроков — особенно европейцев, ищущих способы усилить влияние в Африке.

Впрочем, на практике новые возможности быстро превратились в повод для интенсивной ругани.

Защитники уходят?

Силы ООН непрерывно обеспечивали стабильность государственных институтов Сомали более 30 лет (с 1993 года) и со временем стали восприниматься как неотъемлемый элемент местной системы управления.

Однако время шло, и функционеров Объединённых Наций стало тяготить постоянное присутствие на Африканском роге. А местные управленцы в один голос твердили, что готовы взять в свои руки всю полноту власти и обеспечить дальнейшую имплементацию демократических реформ.

В ООН сомневались до последнего, но к середине 2026 года всё же решили не продлевать мандат.

Конечно, с выводом «касок» в Сомали не образовался вакуум безопасности: у подразделений армии и национальной полиции всё еще есть на кого опираться. В частности, в стране по-прежнему развернуты силы Миссии Африканского союза по поддержке и стабилизации в Сомали (AUSSOM) общей численностью примерно в 12 тыс. штыков.

В отличие от UNTMIS, концентрировавшихся на выстраивании работы силового блока Сомали с безопасного расстояния, AUSSOM решает проблемы национальной безопасности этой страны на земле.

Военнослужащие миссии обеспечивают безопасность ключевых городов и портов, а также участвуют в операциях по борьбе с террористическими бандами на периферии. Однако и ее мандат истекает в декабре 2026 года, что создает риск резкого ослабления силового контура Сомали.

Сами африканцы, к слову, не прочь задержаться подольше. Еще в июле 2026 года, на саммите Африканского союза в Кампале (Уганда), участники миссии договорились о продлении мандата еще на полтора-два года, чтобы точно доучить местные правоохранительные органы и совместными усилиями разгромить оставшиеся крупные базы террористов и пиратов.

С условием, что круг задач AUSSOM будет постепенно сужаться, а численность развернутого контингента уменьшаться.

Воспользоваться ситуацией

Против кампальской модели AUSSOM выступают США.

Вашингтон неоднократно заявлял, что не будет поддерживать миссию, которая опирается одновременно на ресурсы вспомогательных миссий ООН, за которые Вашингтон платит отдельно из своего кармана, обеспечивая не менее четверти общего бюджета, и на инфраструктуру Африканского командования США, которая также обслуживается американцами.

Тем самым Вашингтон вынужден выделять двойное финансирование на одни и те же цели. Администрации Дональда Трампа не нравится и двухлетний «переходный период»: республиканцы считают, что тепличные условия еще больше расслабят Могадишо и негативно скажутся на темпах реформ.

Если Белый дом встанет в позу, реализация AUSSOM серьезно осложнится. Высока и вероятность того, что отдельные политики не захотят ссориться с Трампом и предпочтут без лишнего шума отозвать свои силы из Сомали. Что тоже не добавит стабильности местной системе безопасности.

По сравнению с США удивительную гибкость проявляют европейцы.

Брюссель уже объявил о планах продлить действующую с 2012 года Миссию Европейского союза по наращиванию потенциала Сомали (EUCAP) минимум до февраля 2027 года.

Аналогичным образом был пролонгирован и мандат Миссии по борьбе с пиратством (NAVFOR ATALANTA), а ее финансирование — увеличено: активность местных морских банд в последние месяцы бьет все рекорды и мешает гражданскому судоходству.

Еврочиновники не упустили шанса посмеяться над недальновидностью США (пусть и не рискнув назвать имен). В официальном пресс-релизе Европейская служба внешних связей отметила, что Брюссель не бросит своих партнеров. Особенно в момент, когда те приблизились к уверенному переходу на «путь демократизации».

Неожиданное препятствие

Однако амбиции Европы на Африканском роге внезапно столкнулись с европейской же бюрократией.

Выбор консорциума во главе со шведской ЧВК Vesper Group в качестве нового подрядчика вызвал протесты других исполнителей контрактов в рамках EUCAP и привел к подаче сразу нескольких апелляций в Европейскую службу внешних связей.

«Частники» со всей Европы ищут в победившей тендерной заявке признаки кумовства и мошенничества (в 2014 году руководство Vesper Group уже попадало в скандал с незаконной продажей оружия, что должно было отпугнуть евробюрократов).

Указывают и на явно недобросовестные предложения — вроде инструкторских расчетов по борьбе с БПЛА, которые, по их мнению, у консорциума существуют только на бумаге.

Стремление конкурентов оспорить контракт Vesper Group вполне объяснимо: среди европейских контрактов в области безопасности сомалийская программа считается самой прибыльной.

Среднегодовые расходы на этом направлении, как правило, превышают финансирование других миссий в полтора-два раза и составляют не менее 8 млн евро. Дороже стоит только украинская миссия (EUAM), чей портфель оценивается в 10-12 млн евро.

А потому борьба за право «учить сомалийцев демократии» и обеспечивать их безопасность развернулась более чем серьезная.

Брюссель между тем оказался в непростом положении: обязательства нынешних исполнителей контрактов EUCAP истекают уже во второй половине ноября, а согласовать Vesper Group, не рассмотрев апелляции других участников тендера, запрещает регламент.

Поэтому миссии срочно требуется урегулировать основные тяжбы — желательно без их переноса в Суд ЕС в Люксембурге, где слушания могут затянуться на несколько месяцев.

В противном случае обучать сомалийских партнеров европейскому опыту обеспечения безопасности будет попросту некому.