Пока всё внимание сосредоточено на действиях йеменских хуситов и их попытках полноценно заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, на противоположном берегу Красного моря подняла голову забытая угроза: сомалийские пираты.

ИА Регнум

Африканские охотники за наживой, почти никак себя не проявлявшие с начала 2010-х годов, вернулись к дерзким абордажам и за несколько месяцев 2026 года увели больше судов, чем за всё предыдущее десятилетие.

И хотя до рекордов середины нулевых им по-прежнему далеко, меняющаяся тактика морских налетчиков вкупе с игнорированием проблемы сильными мира сего сильно беспокоят мировое сообщество.

Повод вернуться

В начале нулевых пираты представляли серьезную угрозу для судоходства в районе Африканского рога, а в свой золотой век (с 2005 по 2010 год) были способны совершать до несколько сотен налетов на проходящие мимо суда. И хотя полноценным захватом заканчивался лишь каждый пятнадцатый налет, движение через эти воды серьезно удорожало путешествие.

Однако со временем появление в регионе военно-морских баз крупных держав (с последующим созданием совместных антипиратских сил), а также повысившаяся защита гражданских судов сделали налеты слишком дорогими и опасными.

К тому же к началу 2010-х годов за «пиратскую вольницу» плотно взялись центральные власти Сомали. Армия разгромила крупнейшие базы пиратов и арестовала большую часть влиятельных атаманов.

Рядовым же морским налетчикам (в основном выходцам из беднейших слоёв общества), напротив, сделали многочисленные законодательные поблажки, разрешив заниматься рыболовством на льготных условиях в обмен на отказ от морских походов. Поэтому об угрозах со стороны сомалийских пиратов в регионе не слышали уже почти полтора десятилетия.

Ситуация в корне изменилась в 2026 году — когда на фоне конфликта в Заливе морские силы США и стран Европы, ранее боровшиеся с африканскими пиратами, оказались переориентированы на сдерживание Ирана и его региональных союзников, а богатые аравийские монархии из-за блокады Ормузского пролива были вынуждены переориентировать поставки на порты Красного моря. Трафик в районе Африканского рога увеличился в разы, и военного сопровождения на всех не хватало.

К тому же многие судовладельцы в ответ на угрозы хуситов пытались хитрить и при проходе мимо Йемена прижимались как можно ближе к берегам Сомали, куда береговые батареи союзников Ирана не дотягивались.

Со временем такой маневр стал популярным — особенно с учетом укрепившейся веры, что местные пираты канули в прошлое. Однако, как показали дальнейшие события, это было ошибочным суждением.

Охота начинается

Первый случай захвата судов на Африканском роге сомалийскими пиратами в этом году произошел 24 марта — всего через три недели после начала второй американо-израильской кампании против Ирана. Группа вооруженных налетчиков взяла на абордаж иранское рыболовное судно (дау) AL WASEEMI 786 примерно в 400 морских милях к востоку от Могадишо.

С учетом удаленности от сомалийских берегов едва ли пираты намеревались конвоировать судно. Куда вероятнее, что они планировали использовать дау как плавучую крепость и под прикрытием мирных рыбаков подбираться ближе к более крупным судам за пределами «пиратских вод».

Однако появление на горизонте европейской военной флотилии EUNAVFOR во главе с французскими эсминцами вынудило налетчиков бросить добычу. Дау был возвращен владельцам.

Акцию тогда сочли случайной и почти не обратили на нее внимания. Тем более что жалеть пострадавших иранцев Европа не планировала. А потому о морском инциденте быстро забыли.

Однако уже во второй половине апреля пираты вновь напомнили о себе. И в этот раз по-крупному: в силки к ним попал принадлежащий пакистанским судовладельцам нефтеналивной танкер HONOUR 25, а спустя всего пять дней — сухогруз SWARD, перевозивший удобрения из Египта в Кению. В обоих случаях корабли были отбуксированы в Сомали, а команда взята под стражу.

Интересно, что европейские морские силы отследили местоположение захваченных судов почти сразу же. Однако не рискнули ни атаковать пиратов, ни посылать на штурм спецназ из опасений спровоцировать масштабную техногенную катастрофу.

Вместо этого Брюссель, по просьбе иностранных судовладельцев, предпочел вступить с сомалийцами в переговоры. Однако морские разбойники заломили такую цену, которая показалась еврочиновникам слишком завышенной. Переговоры зашли в тупик.

Пираты же, почуяв безнаказанность, расширили морские операции. За следующие полтора месяца ими были захвачены у берегов Йемена танкеры EUREKA и ASANA, а также несколько иранских рыболовецких судов, схожих по конструкции с AL WASEEMI 786. Последние, правда, были оперативно перекуплены посредниками из Йемена за баснословные $20 тыс. за каждое и окольными путями возвращены в Тегеран.

К концу июля на «штрафстоянке» у сомалийских пиратов оказалось сразу четыре крупных судна и около 70 человек — членов их экипажей. Суммарный возможный выкуп за них, судя по заявлениям пиратов, составляет не менее $15 млн, и «обменный курс» с каждым днем растет.

Голь на выдумки хитра

В 2026 году пираты отошли от характерной для них тактики и перестали наваливаться толпой на интересующие их суда. Вместо этого они сделали ставку на хитрые маневры и блеф, что помогло им захватить несколько судов малыми силами.

Например, в апреле, высадившись на SWARD, сомалийцы подняли на борт некого «гражданского специалиста», который представился как «сопровождающий суда», и пообещал команде безопасно провести из через Баб-эль-Мандебский пролив.

Когда же обман вскрылся, тот же «гражданский специалист» выступил в роли переговорщика и убедил моряков не сопротивляться. Благодаря такому ходу пираты смогли захватить крупное судно, задействовав не более десятка налетчиков. Впоследствии SWARD был переделан во временную морскую базу, которую пираты использовали для удаленных рейдов вплоть до июля 2026 года.

Не менее хитро нападавшие действовали при захвате танкера EUREKA, стоявшего на якоре близ одного из портов в провинции Шабва. Налетчики прикинулись представителями местных сил правопорядка и беспрепятственно поднялись на борт под предлогом проверки сообщений о контрабанде.

А убедившись, что на судне нет других вооруженных людей, объявили о его захвате и заставили идти в сторону территориальных вод Сомали. Где-то на середине пути морякам удалось подать сигнал, однако реагировать на него было уже бесполезно. Силы EUNAVFOR лишь проследили за пиратами с воздуха, но вмешиваться в инцидент не стали.

Перейти черту

Новый виток эскалации произошел 17 августа — пираты всего в четырёх милях от побережья Сомали внезапно захватили грузовой корабль LUTUF, перевозивший оружие, амуницию и средства связи для нужд учебного центра сил безопасности в Могадишо. Судно, принадлежавшее Турции, увели в автономный регион Пунтленд, где поставили на прикол.

Инцидент вызвал ярость у официальной Анкары. В том числе потому что поднятые по тревоге дежурные корабли EUNAVFOR, несмотря на явное превосходство в скорости и оснащении, отбить ценный груз не попытались.

Тогда турки взяли инициативу в свои руки. В погоню направили вертолеты и БПЛА, спешно поднятые с баз в Сомали. А чуть позднее в район для демонстрации решимости подошли два турецких эсминца. LUTUF взяли на мушку, надеясь, что пираты испугаются и бросят добычу, однако те никак себя не проявляли.

На следующий день к судну подошла небольшая рыбацкая лодка, на которую с корабля, предположительно, пересели несколько налетчиков. Висевшие в воздухе турецкие БПЛА отследили ее до берега и передали координаты авиации, после чего по квадрату был нанесен удар.

В результате погибли четыре человека, еще двое получили ранения. Правда, столь своеобразный «предупредительный выстрел» никак не помог переговорам: судно по-прежнему находится под контролем пиратов, судьба же перевозившегося груза неизвестна. Это еще больше добавляет нервозности Анкаре, чьи силы продолжают оставаться в этом районе и пока не получили усиления от EUNAVFOR.

При этом ожидать, что решить вопрос туркам поможет их региональный союзник в лице Сомали, также не приходится. Сейчас силы Могадишо почти полностью брошены на то, чтобы удержать страну от развала и погружения в новую гражданскую войну.

Вслед за провозгласившим при поддержке Израиля независимость Сомалилендом в свободное плавание собрался и Пунтленд, где возросшее влияние пиратских кланов ощущается особенно сильно. Но давить на эти регионы напрямую центральные власти не рискуют, опасаясь спровоцировать обратный эффект.

Сомалийские же пираты активно пользуются возникшей угрозой безопасности и расширяют радиус атак. Например, 20 августа ими демонстративно был угнан из Аденского залива танкер SIBU 1, предположительно приписанный к иранскому теневому флоту. Его налетчики взяли по той же схеме, что ранее EUREKA — прикинувшись хуситскими контролерами.

Разумеется, столь явные выпады против Тегерана и других сильных региональных игроков неминуемо повлекут жесткую реакцию и дорого обойдутся пиратам. Однако пока в районе Африканского рога царит суматоха, большинству попросту некогда обращать внимание на усилившихся пиратов.

Чем те, судя по всему, продолжат активно пользоваться и дальше.