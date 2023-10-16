Виктория, 16 октября, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина с лозунгом украинских националистов «Слава Украине» нецензурно обругал российского блогера Карину Палецких, которая с тремя дочерями ожидала вылета из аэропорта города Маэ (Сейшельские острова). Об этом блогер 16 октября сообщила в своём Telegram-канале.

Кадр из видео Карина Палецких

По словам Палецких, она не зафиксировала на видеокамеру момент, когда мужчина начал нецензурно ругаться в адрес женщины с тремя детьми, так как у неё не было телефона и она находилась в шоковом состоянии.

«Потом я взяла телефон, так как хотела снять факты его поступков для полиции. Он продолжал показывать средний палец. Молча уже», — написала блогер.

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Она добавила, что после этого подошла к главному сотруднику лаунджа и рассказала ему о произошедшем, показав видеозапись инцидента.

«Он был в не меньшем шоке. Пошёл тут же с ним разбираться. И самое удивительное, этот мужик (который нас унижал) отказывался от всего, что говорил и показывал. Он говорил — я этого не делал», — уточнила Палецких.

По её словам, после этого мужчину и его спутницу попросили выйти из помещения.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа группа из 12 украинцев напала в Варшаве на восьмерых поляков и заставила их громко кричать нацистские лозунги. Жители Украины вначале попытались убедить своих визави в том, чтобы те кричали лозунг националистов «Слава Украине!», а получив отказ, начали жестоко избивать поляков.

В результате происшествия несколько местных жителей получили серьёзные травмы и их госпитализировали. Однако, несмотря на это, прибывшая на место драки полиция ничего не предприняла и не стала никого задерживать.