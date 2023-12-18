Вашингтон, 19 декабря, 2023, 01:07 — ИА Регнум. В Красном море пройдёт операция «Страж процветания» после атак хуситов на торговые суда. Об этом объявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

Cairoportal.com Йемен. Хуситы

По его словам операция пройдёт под эгидой Объединённых морских сил. Её целью является обеспечение безопасного судоходства в Красном море после «безрассудных нападений хуситов из Йемена», добавил министр обороны США.

«Операция объединит несколько стран, в том числе Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшельские Острова и Испанию, для совместного решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива с целью обеспечения свободы судоходства для всех стран и укрепления региональной безопасности», — заявил Остин.

Недавние атаки хуситов требуют «коллективного ответа», именно поэтому будет начата операция «Страж процветания», заключил глава Пентагона.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря в Красном море хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников американский военный корабль USS Carney. По данным морской охранной компании Ambrey из Великобритании, сухогруз пострадал при ударе беспилотника у северного йеменского порта Ходейда.

У берегов Йемена 14 декабря хуситы напали на контейнеровоз датской компании Maersk в Баб-эль-Мандебском проливе, шедший в Израиль.

США заявили о намерении созвать коалицию из-за атак хуситов в Красном море. Предполагается, что это поможет реагировать на возникающие угрозы.