Виктория, 19 марта, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Власти Сейшельских островов приговорили к тюремному заключению российского гражданина, чей малолетний сын умер в машине от перегрева. Об этом сообщил 19 марта сотрудник консульского отдела посольства России на Сейшелах.

Ненужный ребенок

Семейная пара с полугодовалым ребёнком приехала на Сейшелы в двухнедельный отпуск. Родители оставили мальчика в автомобиле под палящим солнцем. Из-за перегрева у него произошёл отек головного мозга, повлёкший смерть. Сейшельский суд постановил, что мальчик умер насильственной смертью.

«Мы подтверждаем произошедшее с прибывшей на остров для отдыха из России семьёй», — сообщил дипломат ТАСС.

Сообщения о трагическом случае ранее появились в телеграм-каналах. Отмечалось, что семья в январе приехала на острова из Москвы. Ребёнка 40-летний мужчина и 30-летняя женщина оставили в машине, когда пошли в спортзал. Мать мальчика осталась на свободе по договору со следствием.