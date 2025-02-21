Вашингтон, 21 февраля, 2025, 08:26 — ИА Регнум. Администрация экс-президента США Джо Байдена потратила 12 млн долларов на мужские обрезания в Мозамбике. Об этом 20 февраля рассказал американский президент Дональд Трамп.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«42 млн долларов на социальные и поведенческие изменения в Уганде. Медицинское мужское обрезание в Мозамбике, мы делаем обрезания в Мозамбике на сумму около 12 млн», — заявил Трамп в ходе встречи с губернаторами-республиканцами, говоря о расходах администрации Байдена, его слова процитировала газета Express.

Глава Белого дома добавил, что также предыдущая американская администрация выделила 29 млн долларов на «укрепление политического ландшафта» в Бангладеш, отметив, что никто не понимает, что в данном случае имеется в виду.

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля Трамп, говоря о сделанных возглавляемым бизнесменом и мультимиллиардером Илоном Маском департаментом эффективности государственного управления (DOGE) находках, рассказал, что администрация Байдена потратила сотни миллионов долларов на непонятную «чертовщину». По его словам, в числе прочего 25 млн долларов ушло на «продвижение консервации биоразнообразия жизни и предусмотренное законом хозяйство через развитие социально ответственного поведения в Колумбии», и теперь никто не понимает, что это означает.

Ранее в этот же день глава Белого дома отметил, что РФ обвинили «в трате двух долларов» на якобы имевшее место вмешательство в выборы президента США, в то время как прошлая американская администрация тратила миллионы долларов на свое влияние в мире. Трамп уточнил, что 40 млн долларов было направлено «на улучшение социально-экономической интеграции оседлых мигрантов», и никто не понимает, что означает эта формулировка.

Маск 17 февраля пошутил про множество проживающих в США вампиров, говоря об информации о получающих сейчас пособия американцах. Он опубликовал таблицу с официальными данными о получающих пособия жителях США, согласно которым в стране живёт несколько миллионов человек в возрасте от 120 до 249 лет, а также есть один «долгожитель» в возрасте от 360 до 369 лет.