Мапуту, 26 декабря, 2024, 07:10 — ИА Регнум. Как минимум 33 человека погибли в результате побега более 1500 заключённых из центральной тюрьмы строгого режима в Мозамбике. Об этом 25 декабря сообщило португальское агентство Lusa.

Jam123 Герб Мозамбика

Уточняется, что заключённым удалось сбежать из тюрьмы «Мачава», расположенной в 14 км от Мапуту, во время беспорядков, которые произошли после оглашения результатов выборов. Как пояснил начальник полиции Мозамбика Бернардин Рафаэл, протестующие подошли близко к стенам тюрьмы и спровоцировали волнения среди заключённых. Кроме того, около 30 осужденных находились в постоянном контакте с вооружёнными группировками.

Во время побега произошёл ряд столкновений между заключёнными и сотрудниками тюрьмы, беглецам удалось завладеть оружием. В результате погибли 33 человека, ещё 15 получили ранения. После побега при поддержке армии удалось разыскать и задержать 150 заключённых.

Всего по данным Минюста, в тюрьме находилось более 3 тысяч осужденных, в основном, за убийства.

В Мозамбике в октябре состоялись президентские и парламентские выборы. Победителями стали правящая партия «Фрелимо» и кандидат от этой же партии на пост главы государства Даниэл Шапу. 23 декабря Конституционный совет провозгласил Шапу президентом, это вызвало недовольство оппозиции, которая утверждает, что итоги голосования были сфальсифицированы. Несколько дней в стране продолжаются беспорядки, они сопровождаются грабежами, стрельбой и массовым вандализмом.

Ранее ИА Регнум сообщало, что эквадорские полицейские и военные освободили 24 сотрудника тюремной охраны и 17 административных служащих, взятых ранее в заложники заключенными в ходе бунтов.

7 января в Эквадоре началось обострение ситуации в сфере безопасности. Оно проходило на фоне беспорядков в тюрьмах и побегов главарей преступных группировок.

8 января эквадорский президент Даниэль Нобоа ввёл в стране на 60 суток режим чрезвычайной ситуации, а 9 января — режим внутреннего вооружённого конфликта. В этот же день в студию телеканала TC в городе Гуаякиле ворвались вооружённые люди, взявшие в заложники сотрудников редакции.

Захватчики потребовали предоставить им возможность выйти в прямой эфир. Кроме того, в нескольких тюрьмах Эквадора заключенные захватили в заложники более 130 охранников и работников учреждений.