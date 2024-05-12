Москва, 12 мая, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Посол России в Мозамбике Александр Суриков скоропостижно скончался в столице страны Мапуту. Об этом сообщили 12 мая в российском МИД.

mozambik. mid.ru Александр Суриков

По предварительной информации, причиной смерти дипломата стал инсульт. Ему было 68 лет.

Александр Суриков родился 5 апреля 1956 года. Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), поступил на дипломатическую службу в 1978 году.

В разные годы Суриков работал в Департаменте экономического сотрудничества, Департаменте информации и печати, Департаменте Африки МИД. Пост чрезвычайного и полномочного посла в Мозамбике он занимал с 29 июля 2017 года. В феврале 2018 года был назначен по совместительству послом России в Эсватини.