Яунде, 22 января, 2025, 14:24 — ИА Регнум. Российские военные специалисты стали участниками операции по задержанию лидера центральноафриканских боевиков Армеля Сайо в Камеруне. Об этом сообщили в Содружестве офицеров за международную безопасность (СОМБ).

Содружество офицеров за международную безопасность Паспорт Армеля Сайо

«Бывший министр Центрально-Африканской Республики и лидер боевиков Армель Сайо был арестован в пятницу, 17 января, камерунской полицией при содействии российских инструкторов и спецслужб ЦАР», — указано на странице содружества в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что в конце 2024 года Сайо создал вооружённую группу под названием Военный Совет спасения народа и восстановления. Он стал первым лидером группировки, согласившимся на разоружение в пользу политического диалога для восстановления мира в республике, после чего был назначен министром молодёжи и спорта. Но в результате Сайо предал президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеру, вернувшись на сторону боевиков.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре прошлого года российские военные специалисты разоружили 12 боевиков, воюющих против правительства Центрально-Африканской Республики (ЦАР) и добровольно сдавших оружие. Содружество офицеров за безопасность — организация, выполняющая контракт по подготовке армии, полиции и жандармерии в ЦАР.

В апреле Туадерапредложил разместить на востоке страны российскую военную базу. Он также заявил, что специалисты из России помогли подготовить в ЦАР более 10 тыс. военнослужащих.

С декабря 2012 года в Центрально-Африканской Республике идёт гражданская война. Конфликтующие стороны — правительство республики и боевики, образовавшие незаконные вооружённые формирования.