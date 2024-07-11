Украина, 11 июля, 2024, 16:06 — ИА Регнум. Сухогруз, шедший под флагом Камеруна, арестовали в Одесской области. Ранее судно Usko Mfu заходило в Севастополь, сообщила 11 июля украинская Генпрокуратура.

Генеральная прокуратура Украины

Уточняется, что Usko Mfu задержали в порту города Рени, а затем наложили на него арест. Украинские силовики также задержали капитана сухогруза — гражданина Азербайджана, обвинив его в «нарушении порядка въезда в Крым».

На борту сухогруза прошли обыски, в ходе которых изъяли судовую документацию, систему идентификации судов АИС, компьютер, а также документацию, выданную администрацией Севастопольского морского торгового порта.

По данным украинской стороны, в ноябре прошлого года Usko Mfu вышло из Севастополя, загруженное зерном массой более трёх тысяч тонн, предназначенным для турецкой компании. В мае этого года оно вновь заходило в порт Севастополя, где произвело разгрузку груза из Турции. В дальнейшем сухогруз вышел из порта, указав пункт назначения — Стамбул, но в действительности якобы зашёл в один из портов Молдавии.

Прокуратура утверждает, что перед заходом в порт Севастополя на судне якобы выключали АИС «для сокрытия противоправной деятельности». Украинские власти обвинили экипаж в нарушении требований безопасности мореходства и законодательства Украины и сейчас решают вопрос об избрании капитану меры пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2018 года украинские пограничники задержали в Азовском море зарегистрированное в Крыму рыболовецкое судно «Норд», обвинив экипаж в нарушении порядка выезда с территории российского полуострова. У моряков отобрали паспорта и отказались пускать к ним российского консула. Семеро членов экипажа смогли вернуться в Россию только в октябре 2018 года после того, как их обменяли на семерых граждан Украины — членов команды судна «ЯМК-0041». Капитан смог вернуться в Россию только в феврале 2019 года.