Москва, 7 марта, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Миссия наблюдения Общественной палаты (ОП) РФ оценила выборы президента, прошедшие в Абхазии. Итоги члены миссии подвели 7 марта на брифинге.

Максим Блинов/РИА Новости

В ОП РФ уточнили, что у миссии наблюдения сложилась уникальная практика, позволяющая оценивать избирательные процессы в разных странах непредвзято и беспристрастно.

Глава миссии, первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов подчеркнул, что избирательные комиссии Абхазии достойно провели второй тур выборов и не препятствовали наблюдателям. Он обратил внимание на то, что на участки люди приходили семьями, понимая значимость этого дня.

«Этот опыт будет востребован нашими коллегами из зарубежных стран. Мы готовы делиться с ними лучшими наработками по построению эффективной инфраструктуры национального наблюдения», — подчеркнул спикер.

В Абхазии миссия посетила более 35 избирательных участков.

«Мы можем с уверенностью сказать, что нарушений, которые могли бы поставить под сомнение волю граждан Абхазии, зафиксировано не было. Фактически выборы прошли при соблюдении всех правовых норм и процедур», — сделал вывод Асафов.

Член Совета по правам человека (СПЧ), председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод наблюдал за голосованием на избирательном участке в Москве.

«Выборы прошли в соответствии с законодательством республики, открыто, свободно и демократично. На протяжении дня голосования, в том числе и на этапе подсчета голосов, на участке присутствовали наблюдатели от кандидатов, НКО, международные наблюдатели из Германии, Франции, Венесуэлы, Камеруна, а также большое число представителей абхазских и российских СМИ. Был обеспечен беспрецедентный уровень безопасности со стороны правоохранительных органов Абхазии», — поделился впечатлением Брод.

Отмечается, что наблюдатели от обоих кандидатов были настроены конструктивно.

«На каждом из участков мы обменивались мнениями с наблюдателями, они были настроены конструктивно, в первую очередь руководствовались задачей соблюдения закона. Это подтверждает один из наших выводов — на участках повсеместно была доброжелательная обстановка, каких-либо провокаций или конфликтов зафиксировано не было», — подчеркнул член Комиссии ОП РФ по культуре и сохранению духовного наследия Станислав Карякин.

По мнению наблюдателей, подсчет голосов доказал прозрачность выборов. Во время процесса миссия могла наблюдать за всеми действиями избирательной комиссии — от сортировки до пересчета.

Член Комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров уточнил, что попытки оппозиции повлиять на ход голосования силовым путем не повлияли на результаты выборов. Он оценил оперативную реакцию правоохранительных органов Абхазии на правонарушения.

Федеральный координатор Ассоциации НОМ Алексей Песков высказал мнение, что эффективное взаимодействие миссии, граждан Абхазии и избирательных комиссий помогло получить полноценную картину хода голосования.

«На основе российской методики объективного и детального наблюдения мы фиксировали все технические и процедурные особенности, открытость и профессионализм членов комиссий, наличие наблюдателей, оснащенность избирательных участков и другие факторы, способные влиять на ход и итоги голосования. Вместе с тем мы учитывали и особенности национального избирательного законодательства республики», — рассказал он.

В завершение брифинга Асафов отметил, что в ОП РФ сложилась уникальная практика международного наблюдения, которая позволяет оценивать избирательные процессы в разных странах

«Этот опыт будет востребован нашими коллегами из зарубежных стран. Мы готовы делиться с ними лучшими наработками по построению эффективной инфраструктуры национального наблюдения», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта ЦИК Абхазии сообщил, что Бадра Гунба одержал победу во втором туре выборов президента республики и избран главой государства. От суммы голосов, поданных за обоих кандидатов (без учета испорченных бюллетеней и голосования против всех), Гунба набрал 56,85%, а его конкурент, кандидат от оппозиции Адгур Ардзинба — 43,15%.

Явка во втором туре выборов выросла и составила более 70%. Наблюдатели отметили, что рост числа граждан, принявших участие в голосовании, явился следствием занятой ими активной гражданской позиции.