Турция, 27 октября, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Недалеко от побережья турецкого города Фетхие прогремел взрыв на борту сухогруза Serenity Ac под флагом Ниуэ. В результате инцидента пострадали четыре человека, сообщило турецкой агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Четверо пострадавших в результате взрыва были госпитализированы, состояние одного тяжёлое», — говорится в сообщении издания.

Происшествие случилось в провинции Муглу со вставшим на якорь 75-метровым судном.

Причины взрыва устанавливаются. Что именно перевозило судно не уточняется. 15 октября сухогруз заходил в турецкий порт Мерсин.

Как передавало ИА Регнум, 14 августа на верфи в Стамбуле прогремел взрыв на судне. В одном из отсеков произошло сжатие газа. В результате один рабочий погиб, второй получил лёгкие ранения.

В турецком порту Дериндже 7 августа при погрузке зерна в элеваторы с одного из сухогрузов прогремел взрыв. Пострадали 12 человек, двое получили тяжёлые травмы, взрыв повредил 13 из 16 элеваторов. В хранилище, где произошел взрыв, было 75 тыс. тонн зерна.