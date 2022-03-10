Алофи, 10 марта, 2022, 05:54 — ИА Регнум. Власти островного тихоокеанского государства Ниуэ выявили на своей территории первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Далтона Тагелаги 10 марта сообщает радиостанция Radio New Zealand.

Айтен Юран Остров

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По словам главы государства, заразившийся гражданин 7 марта вернулся на остров из Новой Зеландии. При этом, перед посадкой на рейс в Окленде он получил отрицательный результат двух тестов на COVID-19.

Далтон Тагелаги «В настоящее время этот человек остаётся под наблюдением медиков. Перед поездкой пациент был привит тремя дозами вакцины против коронавируса… Все, кто предположительно контактировал с заражённым, также помещены в изоляцию и будут находиться под пристальным наблюдением».

Ниуэ является самоуправляемым государственным образованием в свободной ассоциации с Новой Зеландией, расположенном в Полинезии. Его населяют более 1600 жителей, практически полностью привитых от COVID-19.