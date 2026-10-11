К началу октября просаудовские силы в Йемене попытались взять реванш и выбить движение «Ансар Аллах» (хуситов) с побережья. Амбициозная операция «Рассвет Йемена» позиционировалась как «последняя война за страну» и должна была завершиться быстрым триумфом правительственного лагеря.

Иван Шилов ИА Регнум

Правда, на практике наступление не принесло лоялистам Саудовской Аравии дивидендов. Зато серьезно обозлило хуситов и местами ускорило их ответный натиск.

Успокоить саудитов

После захвата силами «Ансар Аллах» всего западного побережья Йемена и установления ими оперативного контроля над Баб-эль-Мандебским проливом положение центральных властей Йемена заметно ухудшилось. Лишившись выхода в Красное море, Аден уже не мог получать военные грузы от Саудовской Аравии в прежнем объеме, а также вести морскую торговлю с красноморскими государствами.

К тому же, полноценно выйдя к морю, хуситы усилили удары по саудовской территории, повысив их плотность, частоту и точность, что вызывало закономерную обеспокоенность у Эр-Рияда.

Чтобы хоть как-то успокоить Дом Саудов, лидер Президентского совета Йемена Рашад Мухаммад Аль-Алими, ранее лично убеждавший Эр-Рияд поддержать его «маленькую победоносную войну», предложил оттянуть внимание «Ансар Аллах» на внутренний фронт и провозгласил операцию «Рассвет Йемена» — масштабное контрнаступление, стратегической целью которого обозначили полное освобождение Йемена от хуситов.

Несмотря на то что подготовка к операции шла в сжатые сроки (менее двух недель), ставка на нее была сделана серьезная. Аден объявил всеобщую мобилизацию на подконтрольных территориях, призвал под свои знамена племенные милиции и даже, по некоторым данным, получил подкрепление в виде большой группы наемников из стран Африки и Латинской Америки.

В первых числах октября войска Аль-Алими пошли ва-банк.

Медиапобеды

На первых порах казалось, что правительственный лагерь действительно собрался с силами. Войскам Президентского совета удалось опрокинуть передовые части хуситов и вернуть под контроль обширные территории вблизи «горловины» Баб-эль-Мандебского пролива, включая города Зубаб и Мурад, а также создать задел для освобождения «ключа к проливу», острова Майюн.

Довольно быстро интернет заполнили видеоролики с бегущими и сдающимися хуситами, а также фрагменты с водружением правительственных флагов над населенными пунктами. Оказались в выборке и весьма своеобразные сюжеты.

Например, вирусную популярность получило видео, на котором броневики войск Президентского совета давят — под одобрительный хохот оператора — бросивших оружие хуситских племенных ополченцев.

Для зрителя внутри Йемена такая картина должна была служить символом безжалостности к врагу (и, судя по откликам в арабоязычном сегменте Х*, эту задачу она решила). Однако за пределами арабского мира акция не нашла понимания — Аден последовательно осудили европейские правозащитники и функционеры ООН.

Даже саудовские царедворцы (которые явно были в курсе медиапланов подопечных) демонстративно погрозили Адену пальцем, попросив соблюдать законы войны и Женевскую конвенцию. Тем более что операция «Рассвет Йемена» только началась, и придавать ей негативный шлейф было бы неосмотрительно.

Быстрая расплата

Впрочем, «убедительные победы» Президентского совета остались в основном в интернете. «На земле» ситуация быстро стала меняться не в пользу саудовских лоялистов.

После первоначальных успехов войска Президентского совета были выбиты с побережья в район Рас-аль-Ара, откуда начинали амбициозное наступление. Более того, одновременно со стабилизацией юго-западного фронта силы «Ансар Аллах» усилили давление в провинции Таиз.

За несколько суток им удалось взять под контроль крупнейшие дороги, перерезать сообщение со столицей, а центральный город провинции взять в огневой мешок. Возникла угроза вторжения передовых отрядов хуситов и в столичную провинцию.

Издевательств оппонентов над побежденными соратниками хуситы тоже не простили. Спустя всего несколько дней после инцидента с намеренными наездами разведка «Ансар Аллах» вычислила виновников (ими оказались военнослужащие 13-го полка бригад «Аль-Амалика») и отследила место их дислокации.

После чего военный лагерь был накрыт плотным артиллерийским огнем. Погибли более 30 человек, в том числе почти все командиры соединения, участвовавшего в расправе.

Схожим образом были атакованы скопления просаудовских сил и в других провинциях. А хуситы — устами официального представителя Яхьи Сари — лаконично уведомили Аден, что «шутки кончились» и отвечать на агрессию Сана будет соразмерно.

Спасать всем миром

Ситуация в Йемене аукнулась саудитам не меньше, чем их йеменским подопечным. С первых дней «Рассвета Йемена» ракетчики «Ансар Аллах» усилили удары по саудовской территории — с фокусом на авиабазы и аэропорты, а также на объекты нефтегазового комплекса.

Несмотря на значительное уплотнение системы ПВО и экстренные закупки ракет-перехватчиков у соседей, полностью «закрыть небо» у саудитов по-прежнему не получается. Воздушный флот страны несет пусть и небольшие, но потери, а отгрузка нефти из страны идет с периодическими сбоями. Ответные удары по йеменской территории оказывают лишь временный сдерживающий эффект.

На этом фоне союзники по «Мекканскому пакту», на чью помощь явно рассчитывал Дом Саудов, погружаются в конфликт всё глубже (пакистанские пилоты, по данным местных СМИ, даже стали совершать воздушные рейды по тылам «Ансар Аллах»), однако от наземной операции по-прежнему уклоняются.

Что вынуждает саудитов искать помощи даже у менее подготовленных партнеров — в частности, уговаривать Сирию отправить контингент для наземной операции в Йемене.

При этом воевать в Йемене «на земле» Саудовская Аравия по-прежнему не хочет — опасаясь снова увязнуть в тяжелом конфликте. Однако чем ближе хуситы подбираются к Адену, тем меньше пространства для маневра остается у Эр-Рияда.