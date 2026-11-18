Движение «Ансар Аллах» (хуситы) продолжает успешное продвижение вглубь Йемена. Под их крепнущим давлением правительственные войска были вынуждены на днях оставить позиции вблизи Баб-эль-Мандебского пролива, которые контролировали почти полтора месяца, и отойти к столице — чтобы не допустить окончательного обрушения фронта.

ИА Регнум

На контрасте йеменские политики почти поголовно твердят, что ничего критичного не произошло, а в войне с хуситами вот-вот наступит некий «позитивный перелом». В чём он будет заключаться, правда, пока никто не знает.

Закат контрнаступления

Правительственные войска держались за южные прибрежные районы (в первую очередь — за окрестности местного аэропорта Дубаб) почти полтора месяца, используя численное и техническое превосходство, а также колеблющуюся лояльность местных племенных конфедераций.

Помимо прочего, нахождение значительных (до 15% списочного состава йеменской армии) сил в непосредственной близости от зоны контроля хуситов позволяло создавать постоянное давление на их тылы и сдерживать наступление на других направлениях.

Йеменские генералы в Генштабе считали эту кампанию венцом оперативного искусства и были убеждены: на то, чтобы быстро выбить армию с побережья, у повстанцев попросту не хватит ресурсов.

Однако хуситы пошли на хитрость: в первой декаде ноября они резко усилили натиск на восточном направлении, создав видимость подготовки крупной войсковой операции, и почти полностью прекратили активность на побережье. Но стоило Генштабу отвлечься на другие рубежи, как моторизованные отряды и племенные ополчения «Ансар Аллах» резко устремились вперед.

Всего за неделю они сумели обойти позиции оппонентов по широкой дуге и столь же резко свернуть к берегу в районе населенного пункта Ам-Джухар. И таким образом оставили оппонентам под снабжение бутылочное горлышко шириной примерно в полтора километра.

Оборонявшая побережье механизированная бригада «Силы щита» (состоящая примерно на 40% из бывших представителей проэмиратских частей) не стала дожидаться окончательного замыкания котла и, вступив в сепаратные переговоры с «Ансар Аллах», предпочла самостоятельно покинуть опасные районы. Даже несмотря на то, что власти предлагали продолжать снабжение по морю.

Благодаря этому решению хуситы за несколько суток и почти без стрельбы вернули под свой контроль более 2000 км², подчинив себе западное побережье Йемена и обезопасив стратегически значимый остров Перим в горловине Баб-эль-Мандебского пролива от ударов с суши.

Контрнаступление правительственных сил на этом окончательно завершилось.

Они вернулись

В Адене, временной официальной столице Йемена, новость об оставлении побережья встретили с плохо скрываемым раздражением.

Попытка сорвать продвижение хуситов к Баб-эль-Мандебу обернулась для правительства Ришада Мухаммеда аль-Алими новыми серьезными территориальными потерями и недовольством Саудовской Аравии.

Из Эр-Рияда всё чаще намекают, что центральному правительству стоит «собраться и встряхнуться», что можно счесть угрозой поменять главное публичное лицо в Адене. Особенно с учетом того, что нынешний управленец аль-Алими уже дважды провалил «маленькую победоносную войну» и к тому же втянул королевство в тупиковое противостояние.

Саудитам возвращение «Ансар Аллах» к горловине пролива сулит новый виток морской блокады. Помимо публичных обещаний «всерьез взяться» за местное судоходство, хуситы стали активно разворачивать в отвоеванных районах береговые батареи и ракетные установки, чтобы в случае необходимости создать более плотный заградительный огонь.

Морские страховщики отреагировали на кризис мгновенно, увеличив стоимость полисов для судов, идущих на Ближний Восток и в район Африканского рога почти вдвое.

Чтобы хоть как-то нивелировать угрозу, Эр-Рияд обращается к региональным партнерам — в том числе имеющим не самую проверенную репутацию.

В частности, саудиты уже несколько месяцев убеждают Сирию направить в Йемен контингент для борьбы с хуситами в рамках «панарабской солидарности». Дамаск колеблется, но, судя по всему, постепенно склоняется к этому решению.

«Это не отступление!»

Пытаясь хоть как-то подсластить пилюлю, йеменские управленцы наперебой твердят, что отвод войск с побережья не стоит рассматривать как отступление и тем более как бегство. По утверждениям силовиков Адена, это лишь временная перегруппировка сил на более значимые направления.

Как отметил официальный представитель йеменской армии Маджид ан-Нузейли, войска хотят сосредоточиться на деблокаде Таиза (крупнейшего города одноименной провинции, в южных и западных пригородах которого уже закрепились силы хуситов) и спасении местного гарнизона.

А попутно — и на восстановлении ранее нарушенных «Ансар Аллах» сухопутных связей между столицей и северо-восточными провинциями, которые пролегали преимущественно через Таиз.

В планах правительственного лагеря перебросить основные силы на это направление, несмотря на сопутствующие издержки, всё же есть логика. Несмотря на существенное приближение хуситов к столице оппонента (передовые отряды находятся уже в 60 км от городской черты), бросок на нее в ближайшее время исключен.

В «Ансар Аллах» предпочтут скорее дождаться, когда режим оппонента развалится изнутри, чем тратить на городские бои собственный мобилизационный ресурс.

Аналогичен их подход и к захвату Таиза. Хуситы намеренно откладывают генеральный штурм города и продолжают сжимать кольцо, одновременно давя на местный гарнизон психологически.

В случае если командование местной обороной дрогнет раньше, чем прибудут деблокирующие силы из Адена, город перейдет под контроль «Ансар Аллах» и станет вторым плацдармом против просаудовских сил.

Что, в свою очередь, станет для Адена куда более серьезным поражением, чем просто потеря прибрежных районов на западе.