На фоне успешного наступления хуситов (движение «Ансар Аллах») на позиции сил центрального правительства в Йемене иностранные спонсоры кабинета Ришада Мухаммеда аль-Алими начали наперегонки искать виноватых в стратегическом провале. И довольно быстро нашли.

ИА Регнум

Вину за «небывалые успехи» хуситов возложили на Абдолрезу Шахлаи — генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и одного из самых таинственных и одновременно узнаваемых иранских силовиков. Впрочем, официальное установление «виновника» не слишком повлияло на расклад сил в Йемене и ход боевых действий.

20 лет войны

Несмотря на ореол таинственности, Абдолреза Шахлаи был хорошо известен противникам Тегерана на Ближнем Востоке задолго до 2026 года. В течение последних двух десятилетий он работал под различными оперативными псевдонимами — Хаджи Ясер, Хаджи Юсеф и Юсеф Абу аль-Карх, курируя самые яркие и сложные зарубежные операции.

Например, в 2006–2007 годах он помогал иракским шиитам создать из разрозненных ополчений гибкую военную структуру, которая впоследствии нанесла американцам ряд болезненных ударов. В том числе в ходе боестолкновений при Кербеле в январе 2007 года. Со временем эти подразделения переросли в полноценную военную структуру, известную как «Силы народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби»), и стали важной частью иракских сил безопасности. Это вынудило Штаты учитывать фактор шиитского сопротивления и влияния при последующих попытках настраивать Ирак против Тегерана.

Global Look Press Бойцы движения «Ансар Аллах»

Помимо этого, по данным министерства финансов США, в 2011 году Шахлаи мог участвовать в организации заговора с целью убийства саудовского посла в США Аделя аль-Джубейра (на тот момент пытавшегося убедить Вашингтон ужесточить политику в отношении Тегерана). Для реализации плана, согласно американским материалам, использовался его родственник Мансур Арбабсиар, который пытался привлечь исполнителей. И хотя план покушения в итоге провалился, саудовские царедворцы еще долго не решались плести интриги даже под крылом Белого дома.

За полтора десятилетия Шахлаи сделал головокружительную карьеру в спецподразделениях КСИР и по уровню оперативного мастерства со временем сравнялся с легендарным командующим спецподразделением «Аль-Кудс» Касемом Сулеймани, учеником которого являлся. Однако, в отличие от наставника, Шахлаи предпочитал всегда действовать из тени. А потому после гибели Сулеймани в 2020 году отказался занять пост главы службы, передав его другому сподвижнику — генералу Исмаилу Каани.

Выйти на след не удалось

Однако по-настоящему знаменитым в стане врагов Шахлаи стал благодаря кураторству над йеменским повстанческим движением хуситов. Именно при его поддержке движение научилось воевать с численно и технологически превосходящим противником, освоило передовые военные технологии и наловчилось проводить крупные войсковые операции. О вкладе Шахлаи в становление движения красноречиво говорят и прозвища, которыми его наделили в Йемене по обе стороны фронта — Папа хуситов, Шайтан Саады и Сулеймани Саны.

При этом достоверно не известно, когда именно Шахлаи стал курировать деятельность движения «Ансар Аллах». Израильтяне и саудовцы настаивают, что иранский генерал сопровождал хуситов практически с самого начала — в том числе якобы завербовал ключевого идеолога движения Хусейна аль-Бадра аль-Хуси, еще когда тот был депутатом йеменского парламента (то есть в промежуток между 1993 и 1997 годами). Однако, скорее всего, это преувеличение.

Global Look Press Бойцы движения «Ансар Аллах»

Тем более что даже американцы, накопившие наиболее подробный архив на оппонента, заявляют, что вплоть до первой половины 2010-х годов «зоной ответственности» Шахлаи были Ирак и частично Сирия. Куда вероятнее, что его переориентирование на Йемен случилось ближе к 2015 году — когда иранские власти помогли хуситам стабилизировать систему управления после успешного захвата столицы Саны, а также подготовить повстанческие силы к длительной войне с панарабской коалицией во главе с Саудовской Аравией.

Впоследствии саудовская корона неоднократно обещала местным полевым командирам и перебежчикам баснословные деньги за любую информацию, которая поможет поймать или нейтрализовать главного наставника хуситов (по ряду данных, «наградные» достигали отметки в 1,5 млрд долларов), однако выйти на след Шахлаи им так и не удалось. Не преуспели и американские спецслужбы, попытавшиеся ликвидировать Папу хуситов вместе с Сулеймани в 2020 году.

Дошло до того, что иностранные резидентуры стали спорить между собой в попытках составить точную ориентировку на Шахлаи — оперативные данные не сходились даже в части особых примет, не говоря уже о потенциальных маршрутах движения и личных связях.

Ученик Сулеймани оставался неуловим.

Приморский натиск

Шахлаи, судя по всему, приложил руку и к событиям осени 2026 года — когда хуситы не только отбили наступление правительственных сил (одно из крупнейших за всю историю противостояния), но и смогли в ответ захватить обширные территории, в том числе всё западное побережье Йемена, и установить формальный контроль над Баб-эль-Мандебским проливом.

Саудовские и йеменские официальные лица, предусмотрительно предпочитающие откровенничать на условиях анонимности, наперебой твердят, что знаменитый генерал приехал в Сану в самый разгар боев, когда передовые части противника уже были в одном решительном броске от столицы, и взял на себя общее руководство обороной. Военная хитрость Шахлаи впоследствии поставила просаудовские силы в Йемене на грань утраты легитимности, вынудив Эр-Рияд умолять то «Ансар Аллах», то Тегеран открыть переговорное окно.

Global Look Press Бойцы движения «Ансар Аллах» сбили саудовский истребитель

Как бы то ни было, официальных подтверждений этим слухам нет. Тегеран не слишком выпячивает свой вклад в возвышение «Ансар Аллах», объясняя стратегические успехи хуситов их «борьбой за правое дело». Однако персидские чиновники, лукаво улыбаясь визави, не упускают возможности их элегантно подколоть.

В том числе намекнуть, что Шахлаи — не «штучный товар», и в рядах КСИР еще немало генералов, способных испортить противнику «большую игру» на Ближнем Востоке. Особенно если она способна нанести ущерб стратегическим интересам Тегерана или его близким партнерам.