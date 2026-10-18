Конфликт в Йемене всё сильнее проецируется на саудовскую территорию. После неудачных попыток контрнаступления поддерживаемых Эр-Риядом правительственных сил на позиции движения «Ансар Аллах» (хуситов) противники саудовской короны серьезно усилили удары по соседу.

ИА Регнум

И если раньше атаки носили скорее предупредительный характер, сейчас хуситы стали бить наотмашь. Не забывая попутно воздавать и оппонентам на территории Йемена, победить которых они намерены хитростью.

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К середине октября хуситы повысили градус эскалации, атаковав международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и другие гавани королевства.

Это далеко не первый случай угрозы воздушной инфраструктуре страны, но удар оказался наиболее результативным и повлек человеческие жертвы, а также привел к перебоям в авиасообщении.

Помимо этого, Эр-Рияд лишился минимум двух новых гражданских лайнеров, находившихся в момент удара на стоянке. В королевстве осторожно заговорили о прорыве «воздушного щита» над страной и неспособности оперативно залатать бреши.

Попытки Саудовской Аравии ударить по больному и атаковать 13 октября нефтяные терминалы «Ансар Аллах» в порту Рас-Иса и в йеменской столице Сане помогли населению немного выпустить пар, но довольно быстро повлекли асимметричный ответ.

Йеменские повстанцы возобновили удары по объектам национального нефтяного конгломерата ARAMCO, объявив всю энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии полем боя, а также невзначай приравняв возможные жертвы среди нефтяников к боевым потерям королевской армии.

Принц усилил охрану

Ударами по логистическим и энергетическим хабам оппонентов в «Ансар Аллах», судя по всему, ограничиваться не намерены.

Напротив, они явно вознамерились показать, что воюют не столько со страной, сколько с конкретными элитарными группами. Например, 15 октября хуситы атаковали дворцовый комплекс Аль-Маашик в Адене — резиденцию международно признанного правительства.

И хотя президент, премьер-министр и члены его кабинета не пострадали, инцидент вызвал большой переполох. В Эр-Рияде удар по Аль-Маашику восприняли как предупреждение правящей династии, своеобразную «черную метку», и приняли соответствующие меры.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман кратно усилил охрану и, по сообщениям некоторых зарубежных изданий, предпочитает останавливаться только в тех дворцовых комплексах, которые оборудованы подземными бункерами и укрепленными комнатами.

Число публичных мероприятий, на которых присутствуют ключевые представители правящей фамилии, также кратно уменьшилось.

Конечно, война в Йемене не стала поводом отказываться от проведения Международного нефтяного конгресса и других мероприятий, которые бен Салман считает визитной карточкой страны и по которым замеряет эффективность реализации национальной стратегической программы «Видение-2030».

Однако они прошли без характерного для Дома Саудов размаха, что лишь усилило пересуды о проблемах в королевстве.

Город в кольце

Параллельно с обстрелами саудовской территории хуситы напирают на Таиз — административный центр одноименной провинции Йемена и важный логистический хаб.

Город находится в огневом кольце уже несколько недель, а большая часть господствующих высот в округе либо уверенно контролируется «Ансар Аллах», либо находится в серой зоне.

А к 16 октября передовым отрядам хуситов даже удалось закрепиться в западных пригородах, создав таким образом плацдарм для дальнейшей зачистки населенного пункта.

При этом представители наступающей группировки минимум дважды предлагали гарнизону, состоящему преимущественно из мотивированных ветеранских бригад, почетную капитуляцию, но те отвечали отказом, надеясь, что Аден скоро пришлет помощь для разрыва кольца.

Тем не менее столица предпочла сконцентрировать силы на других участках фронта.

Если хуситам удастся полноценно закрепиться в Таизе, им будет проще перерезать дороги снабжения, а также перебрасывать силы к провинции Лахдж и угрожать подступам к Адену.

Правительственным войскам придется использовать более длинные и труднопроходимые маршруты, что создаст риски для Юга.

Реальный замысел

С возможным взятием Таиза у движения «Ансар Аллах» появится мощный политический козырь: с территории города силы хуситов смогут угрожать не только Адену, с которым провинция Таиз граничит, но и влиять на работу столичного порта, тем самым усложняя как военные поставки, так и внешнюю торговлю.

Следующим логичным шагом мог бы стать бросок на Аден. Однако штурмовать столицу просаудовского режима хуситы явно не планируют.

Куда вероятнее, что они хотят свергнуть центральное правительство без генерального сражения.

Логика проста: потеря Таиза и формирование серьезной бреши в йеменских владениях спровоцируют споры между союзниками, которые с учетом сложной истории отношений центрального правительства и периферийных элит быстро перерастет в раскол.

Такое в истории страны случалось уже неоднократно, и хуситы просто действуют по накатанной, создавая необходимые условия в стане оппонентов.

Саудиты этот замысел тоже, скорее всего, разгадали, а потому вместо эскалации настаивают на немедленных переговорах — готовясь при необходимости даже пойти на символические уступки.

Однако «Ансар Аллах» пока отклоняет предложения Эр-Рияда, предпочитая решать вопросы на земле. Тем более что время в данном случае всецело на их стороне.