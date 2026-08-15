Несмотря на то, что активные боевые действия Израиля на юге Ливана прекратились еще в середине июня, после заключения рамочного соглашения о прекращении огня обстановка на юге по-прежнему далека от спокойной.

ИА Регнум

На смену боевым действиям пришли масштабные и сокрушительные лесные пожары, с завидной регулярностью вспыхивающие близ Хияма, Кфар-Шубы, Яруна и Айтаруна.

Местные жители считают, что катаклизмы — дело рук израильской армии, расчищающей себе таким образом «пространство безопасности». Им вторят пожарные, экологические и правозащитные организации, обвиняющие израильтян как в экологическом геноциде арабского соседа, так и в попытках подорвать мотивацию изгнанного населения возвращаться к родным очагам.

Однако подобная игра с огнем рискует в перспективе выйти боком и Израилю тоже.

Уже не случайность

С середины лета пожары на юге Ливана повторяются с завидной регулярностью и с каждым разом охватывают все большие площади. Более того, новые очаги возникают, как правило, в глухих районах со сложным рельефом, что затрудняет их оперативное тушение.

В результате стихия выкашивает огромные районы, нанося ущерб местным экосистемам на поколения вперед.

По оценкам аналитиков из Lighthouse Reports, с середины июня 2026 года более 20% сельхозземель и лесов юга Ливана были уничтожены или серьезно повреждены огнем. Из строя вышли в том числе посадки вековых дубов и плодоносных сосен, служащие естественным санитарным и экологическим щитом для поселений.

Местные активисты приводят еще более удручающие цифры. В частности, по оценкам руководителя службы гражданской обороны Набатии Хусейна Факиха, чьи подразделения участвовали в ликвидации наиболее крупных очагов возгорания в июле–августе, в результате буйства стихии в некоторых районах у линии фронта огнем оказалось затронуто около 40% территории.

И фермеры, и пожарные убеждены, что катаклизмы имеют преимущественно рукотворный характер. В том числе потому, что стихия при относительно схожей климатической картине почти не затрагивает другие части страны, в то время как юг «горит часто и ярко».

Ответственность за происходящее ливанская сторона возлагает на Израиль, чьи военные якобы регулярно обстреливают местные леса зажигательными боеприпасами. За один лишь август наблюдатели задокументировали как минимум три случая их сброса израильскими БПЛА в лесные массивы на юге страны. Помимо этого артиллерия еврейского государства периодически вела беспокоящий огонь по пролескам снарядами с белым фосфором.

Фиксировались и многочисленные случаи запуска израильскими солдатами сигнальных ракет в светлое время суток — для удаленного поджигания сухой травы и мелких кустарников в «серой зоне».

И хотя подобные инциденты раз за разом называют «случайными», израильская сторона откровенно мешает пожарным устранять последствия. Например, 11 августа по расчету местной гражданской обороны, прибывшей тушить место падения осветительной ракеты, ударил израильский беспилотник.

Погибшие деревья

Среди жителей юга нынешний виток противостояния получил говорящее название «война с рощами». В огне, помимо обычных лесов, массово гибнут оливковые сады, являющиеся национальным достоянием.

Общая площадь уничтоженных и поврежденных огнем угодий этой категории, по последним оценкам, уже превышает тысячу га (около 5% от всей площади оливковых рощ юга).

А с учетом того, что олива является многолетним растением и уничтожение даже одной взрослой рощи лишает местных фермеров источника дохода на несколько лет вперед, у значительной части жителей приграничных деревень с гибелью садов исчезает и мотивация возвращаться в оставленные поселения.

Таким образом, Израиль получает меньшее сопротивление при последующем «освоении» брошенных земель и превращении их в постоянный «пояс безопасности» вдоль границ.

В ЦАХАЛ обвинения ожидаемо отрицают, называя их «ложной пропагандой» и «происками «Хезболлы». При этом представители командования ливанской группировки войск не скрывают, что не считают хозяйственные районы юга неприкосновенной территорией.

Согласно выпущенной еще в конце мая 2026 года директиве израильского генштаба, военные получили право на расчистку лесов и сельхозугодий у границы в случаях, когда те используются противником для скрытного перемещения, наблюдения и размещения инфраструктуры.

Иными словами, любые претензии ливанской стороны Израиль легко способен оправдать оперативной необходимостью.

Опасная игра

С другой стороны, эта буквальная игра с огнем несет скрытую опасность и для ее организаторов. Контролировать движение стихии не всегда удается.

Например, 12 августа один из пожаров, спровоцированный сбросом израильских зажигательных боеприпасов, внезапно перекинулся на территорию еврейского государства, в район ручья Снир, и разросся настолько, что для его тушения пришлось отрядить сразу шесть пожарных самолетов специализированной авиаэскадрильи «Элад».

Для местных поселенцев, ведущих преимущественно сельскохозяйственный образ жизни, огонь не менее опасен, чем для южных ливанцев. А потому любые попытки властей заигрывать с инструментами гибридной войны они воспринимают негативно, боясь, что огонь рано или поздно придет и в их дома.

С учетом того, что впереди у Израиля сложные парламентские выборы, где на карту поставлена политическая карьера действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, массовое недовольство северян, которые и без того обижены на власть за многочисленные просчеты в приграничье, может усложнить правительственным партиям избирательную кампанию.

Это хорошо понимают и в «Хезболле». А потому не торопятся присоединяться к войне с рощами и устраивать поджоги вблизи израильских поселений — рассчитывая, по всей видимости, разыграть этот козырь ближе к октябрю, чтобы максимально конвертировать недовольство северных поселенцев в протестные голоса.