По мере того как Израиль вязнет в ливанском конфликте, перед лицом его военного руководства возникают новые проблемы, зачастую напрямую не связанные с боевыми действиями.

Иван Шилов ИА Регнум

Одна из них — растущая склонность к вандализму среди военнослужащих. Стремясь компенсировать стресс, солдаты израильской армии изрисовывают местные дома, а особо ретивые — ломают христианские символы и военные мемориалы.

Израильское командование пребывает в растерянности. Несмотря на то, что случаи вандализма пока удается позиционировать как локальные инциденты, их частота увеличивается. В том числе под влиянием пропагандистских выпадов ультраправых сил. Что совсем не добавляет популярности армии еврейского государства (ЦАХАЛ) в глазах местной условно нейтральной части населения.

«Граффити-лихорадка»

За время нынешней кампании Израиля против ливанской «Хезболлы» (с перерывами продолжается с 2024 года) ЦАХАЛ обуяла «граффити-лихорадка».

Жители приграничных поселений юга Ливана неоднократно жаловались на то, что после захода израильских сил в их населенные пункты стены домов в кратчайшие сроки «покрывались каракулями» — как изнутри, так и снаружи.

Наносились в основном символические надписи — не только наименования подразделений, имена однополчан и строчки из песен, но и каламбуры, угрозы или ругательства в адрес противников. Таким образом солдаты демонстрировали, что подавили сопротивление и полностью контролируют ситуацию.

А заодно и снимали стресс после затяжных боев. Со временем возникло даже неформальное состязание между передовыми частями, кто оставит на стенах взятых штурмом домов больше личных меток.

Впрочем, с учетом того, что большая часть зданий уже имела серьезные повреждения от артиллерийских ударов или впоследствии уничтожалась инженерно-саперными подразделениями, командование израильской армии смотрело на эту неоднозначную традицию сквозь пальцы — памятуя, что этим жестом бойцы ЦАХАЛ таким образом копируют действия «старших братьев» из подразделений армий США и Великобритании, а иногда просто отдают дань уважения павшим в боях товарищам.

Появление же произраильских граффити на различных мемориальных объектах (например, на памятнике жертвам резни в Хуле) трактовалось как «провокации врагов» и расследовалось местным руководством лишь формально.

Попрание символов

Однако если разрисовывание покинутых домов многими воспринималось как невинная шалость, случаи надругательства израильских солдат над христианскими символами вызвали куда большее негодование.

Самым резонансным стал инцидент в деревне Дабель в Южном Ливане, где в конце апреля 2026 года несколько бойцов ЦАХАЛ сняли с постамента статую Иисуса Христа и, перевернув ее вверх ногами, размозжили голову Спасителя строительной кувалдой.

Инцидент спровоцировал критику в адрес Израиля, которую поддержали лидеры крупнейших христианских течений. Высокопоставленный ватиканский сановник, архиепископ Винченцо Палья, обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, напомнив тому, что Иисус бывал на юге Ливана, но не для разрушения, а для созидания. Тем самым клирик дал понять: Ватикан не позволит глумиться над святынями и, в случае чего, может принять меры против израильского руководства.

В канцелярии премьера намек считали быстро и поспешили публично извиниться за «перегибы на местах». Схожий тон тут же подхватили в МИД и генштабе, а командование группировкой в Ливане получило оперативную выволочку и тоже бросилось расследовать инцидент.

История на этом не закончилась. Стремясь загладить вину перед местными жителями, израильтяне оперативно прислали в деревню новый крест с распятием. Чем умудрились спровоцировать еще один скандал. Переданный жителям Дабеля «подарок» оказался незаконно вывезенным из соседней деревни, ранее подвергшейся массированным ударам израильской авиации и артиллерии.

В населенном пункте уцелело лишь несколько зданий (включая небольшую церквушку), из которой и был реквизирован этот артефакт. Его опознали несколько беженцев, прибывших в Дабель ранее. Это еще больше разозлило местных христиан: складывалось впечатление, что израильтяне пытаются их обмануть и буквально пристроить ворованное.

В конечном итоге вмешиваться в ситуацию пришлось лично папе римскому Льву XIV. По его распоряжению посол Ватикана вместе с представителями итальянской армии из местной миротворческой миссии ООН доставили в Дабель новую статую Христа и установили на место низвергнутой. Конфликт на этом, казалось, был исчерпан.

Но ненадолго. Уже в начале мая — то есть меньше чем через две недели после инцидента в Дабеле — в сеть утекли кадры глумления над статуей Девы Марии. На фотографиях, которые широко растиражировала пресса, израильский солдат держит сигарету во рту, обнимает статую Богородицы и подносит зажженную сигарету к ее лицу. Причем фото было сделано всё в том же населенном пункте.

На сей раз ЦАХАЛ не стал дожидаться окриков из столицы или со стороны Святого престола, а сам прокомментировал инцидент, пообещав «жестко и показательно наказать» хулителей чужой веры. Впоследствии участвовавшие в актах глумления военнослужащие подверглись дисциплинарным взысканиям, а один был отправлен под краткосрочный арест. Однако христианская общественность сочла решения слишком мягкими и формальными.

Не поспособствовали разрядке напряженности и попытки постфактум деликатно объяснить спорные мотивы бойцов ЦАХАЛ. Лоббировалась мысль о том, что солдаты «просто дурачились» и не в полной мере отдавали отчет своим действиям, а помутнению поспособствовали длительный стресс и постоянная угроза жизни, свойственная зоне боевых действий.

Прозвучало это, мягко говоря, неубедительно, особенно в отношении случая с намеренным уничтожением распятия. Более того — сформировало убежденность, что для части израильского общества, особенно среди правой молодежи, такое отношение к чужим святыням превращается в норму, а центральные власти ему тайком потворствуют, спуская инциденты на тормозах.

Впоследствии со стороны ливанских христиан еще неоднократно звучали заявления о новых актах посягательства на христианскую символику и религиозные объекты, однако ЦАХАЛ оставил их без внятного ответа, пообещав навести справки «после стабилизации обстановки». Центральное правительство Ливана проблему и вовсе проигнорировало.

Удар по своим

Израильское военное руководство сделало из ситуации определенные выводы.

В передовые подразделения спустили директивы с запретом «активной фото — и видеосъемки» в зоне боевых действий, а также «иного поведения, способного обидеть местное население». Командирам же намекнули на персональную ответственность за выходки подчиненных, которые станут достоянием общественности.

На какое-то время это действительно помогло — тема не фигурировала в повестке в течение нескольких месяцев. Тем не менее новый эпизод всё же случился в середине июля. И уже на израильской территории.

В Метуле (Северный округ) несколько военнослужащих ЦАХАЛ осквернили мемориал в память о погибших бойцах Армии Южного Ливана (ЦАДАЛ) — союзниках израильтян в одной из предыдущих кампаний. Помимо прочего, был сорван и растоптан ливанский флаг.

Впоследствии выяснилось, что арестованные военнослужащие не слишком-то раскаиваются в совершенных действиях. И даже считают их отчасти оправданными — поскольку сами недавно вернулись из Южного Ливана, где «их убивали под этими флагами».

Символично и то, что нападение на мемориал, созданный, между прочим, по инициативе израильского минобороны, произошло в канун годовщины тяжелейших боев с подразделениями «Хезболлы» и «Амаль», основные потери от которых понесли как раз бойцы ЦАДАЛ.

Армейское руководство изначально намеревалось превратить инцидент в показательное разбирательство, чтобы отбить охоту у других солдат воевать с памятниками, но в последний момент передумало. Военнослужащие получили те же дисциплинарные взыскания, что и их «коллеги» в Дабеле. На этом всё и закончилось.

Однако поиск решения в недрах генштаба вряд ли прекратился. Ведь каждый проблемный эпизод — вне зависимости от реально нанесенного ущерба — сильно бил по репутации армии Израиля и портил ее имидж в глазах местного населения. Которое и без того не радуется появлению незваных гостей на юге своей страны.

Полноценно закрепиться в так называемой «зоне безопасности» на территории Ливана ЦАХАЛ мешают из Вашингтона, еврейскому государству рано или поздно потребуется кем-то себя заместить. Но созданию нового ЦАДАЛ мешает негативный шлейф от вандализма и святотатства, а ливанские христиане, до этого достаточно инертные, всё менее дружелюбно относятся к израильскому контингенту и давят на Бейрут с требованием принять меры.

Израильские командиры на местах, на которых пытаются переложить ответственность за раннее предупреждение инцидентов, лишь разводят руками. Жестко запретить солдатам на переднем крае «самовыражаться» они не могут. И даже не потому что физически не способны уследить за каждым, а потому что со временем эта практика стала для многих обыденностью.

Она встречалась в секторе Газа, Сирии и на других участках фронта. В архивах ЦАХАЛ можно найти немало провокационных кадров с израильскими военнослужащими (например, с бойцами «Хаганы», предшественницы нынешней армии), снятых на территории противника. А потому, скорее всего, местные начальники будут отслеживать только самые резонансные и спорные инциденты, оставляя большинство армейских «шалостей» за скобками.

Помимо этого, влияние на оценку ситуации оказывает общий информационный фон. В течение последних нескольких лет контингенту ЦАХАЛ на ливанском направлении системно внушали, что жители приграничья — это поголовно лоялисты «Хезболлы», которые потворствуют ее подрывной деятельности против Израиля. А значит — представляют угрозу национальной безопасности, которую надо нейтрализовать.

Неудивительно, что часть военнослужащих со временем стала воспринимать жителей ливанского приграничья как «временное препятствие», что и повлекло за собой соответствующее отношение.

Военное руководство всё еще думает, как выйти из символического тупика и улучшить отношения с местным населением, при этом не разозлив собственных ветеранов, часть из которых всё еще воспринимает вандализм как допустимый способ «разрядки».