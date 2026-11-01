Шпионские игры стали обычным делом для Ближнего Востока. Не проходит и недели, чтобы местная пресса не сообщала о задержании очередного «иностранного шпиона», который готовил масштабную диверсию в стране пребывания.

ИА Регнум

Одна из подобных историй произошла на днях в Ливане, где под «колпак» попали двое палестинцев, заподозренных в работе на израильский «Моссад». И хотя версия об их связи с израильтянами была быстро развенчана, история уже несколько дней будоражит всю страну.

Странные гости

В конце октября в бейрутском отеле «Lancaster Eden Bay» к стойке регистрации подошли двое мужчин. Представившись командированными из палестинской Рамаллы, они попросили заселить их в тихий двухместный номер, подальше от посторонних глаз. Менеджер просьбу удовлетворил, но перед выдачей ключей попросил заполнить регистрационную карту с личными данными — стандартная процедура для любого отеля. Однако впоследствии именно эта просьба спровоцировала шпионский скандал.

В графе «телефон» гости указали телефонный код Израиля (+972), что в отеле сочли крайне подозрительным. Особенно после событий прошлых лет — когда крупным операциям израильских спецслужб предшествовали приезды похожих «туристов» и «командированных». А потому бдительный менеджер сразу же позвонил в полицию, сообщив о возможном обнаружении «спящей» ячейки израильской разведслужбы «Моссад». Менее чем через час в «Lancaster Eden Bay» нагрянула группа захвата.

Как выяснилось позднее, к моменту, когда менеджер отеля обратился в компетентные органы, ливанская контрразведка уже отправила группу на перехват. Сигнал подал водитель Uber, везший странных гостей из аэропорта. Согласно показаниям представителей таксопарка, шофер счел пассажиров «слишком закрытыми для арабов»: все его попытки завязать разговор грубо обрывались, а на вопросы о целях поездки мужчины либо отвечали односложно, либо демонстративно молчали.

Zuma\TASS

А с учетом того, что гости прибыли транзитом из Иордании (стратегический союзник Израиля, неоднократно выступавший в качестве площадки для заброски агентуры в Ливан), водитель заподозрил неладное и предпочел проявить гражданскую бдительность.

Обычные палестинцы

Разбирательство продлилось недолго. Менее чем через сутки представители ливанской службы безопасности были вынуждены сделать официальное заявление, что сигнал оказался ложным. Странные гости действительно являлись жителями палестинской Рамаллы и приехали в Бейрут в рабочую командировку на законных основаниях. Более того, это была уже не первая их командировка в ливанскую столицу; и всякий раз они останавливались в «Lancaster Eden Bay».

Израильские сим-карты, которые стали поводом для паники, также были приобретены ими на законных основаниях и неоднократно использовались при заполнении регистрационных карт, в том числе и в этой гостинице. Проверка контактов и связей также не дала никаких зацепок: никакого отношения к израильской разведке палестинские гости не имели.

Однако водоворот домыслов было уже не остановить. Еще до обнародования результатов расследования в местную прессу просочился слух, будто премьер-министр Ливана Наджиб Микати лично распорядился замять дело и по-тихому выслать задержанных из страны. Дабы не провоцировать израильтян на новые военные акции в Южном Ливане.

Больше прочих смуту вносила газета Beirut Time, сообщавшая, что при регистрации палестинцы якобы предъявили паспорта Турции с признаками подделки, а во время обыска номера пытались уничтожить документацию и заблокировать личную технику.

IMAGO/Global Look Press Премьер-министр Ливана Наджиб Микати

Более того, как отчитывались газете источники с мест, сразу после задержания подозрительных палестинцев в отель якобы нагрянули представители американского посольства, которые настойчиво пытались выяснить, на каком основании те были арестованы. Это еще больше укрепило убежденность, что постояльцы могли быть связаны с иностранной разведкой.

И хотя впоследствии канцелярия Микати назвала слухи о тайном сговоре с израильтянами «морально-политическим банкротством» и попытками посеять смуту в стране, жители столицы продолжали требовать от властей большей ясности и расследования инцидента.

«Хезболла» против слухов

В какой-то момент в скандал вынуждена была вмешаться даже «Хезболла». Представители движения обратились к своим сторонникам с призывом «не верить слухам», которые распускают противники Ливана с целью разобщения общества. А заодно и не заниматься охотой на ведьм в отношении дружественных палестинцев — и не преследовать тех, кто заселился в «Lancaster Eden Bay».

На озвученные одной из ливанских газет предложения «передать» задержанных палестинцев в руки контрразведки «Хезболлы» для проверки качества работы коллег по цеху шиитские активисты также отреагировали жестко: слухи и инсинуации не должны подрывать доверие к «столпам» безопасности арабской страны.

Столь необычная гибкость шиитского движения легко объяснима. «Хезболле» крайне невыгоден раскол внутри общества — даже если визави представляют другие ветви ливанского политикума или находятся в явной оппозиции шиитскому блоку.

В том числе потому, что измотанное постоянными ложными шпионскими скандалами общество в какой-то момент перестанет обращать внимание на реальные угрозы, что создаст дополнительное пространство для маневра зарубежных спецслужб на территории Ливана.