Противостояние между Израилем и «Хезболлой» в Ливане продолжается. Несмотря на рамочное соглашение, подписанное на днях с центральным правительством этой арабской страны, израильтяне не спешат покидать занятые районы. Более того — прямо заявляют о намерении оставаться на позициях, пока того «требует оперативная обстановка».

ИА Регнум

У Израиля есть свои мотивы саботировать договор. Генштаб стремится уничтожить не только наземные позиции «Хезболлы», но и многочисленные «подземные города», которые движение использует для маскировки реальных позиций. Таковых, по самым скромным подсчетам, набирается несколько сотен.

Фактически Израиль нащупал новый фронт противостояния в Ливане. И его масштабы оказались гораздо больше, чем изначально предполагали в генштабе и канцелярии премьер-министра. При этом надежд на помощь со стороны ливанской армии еврейское государство явно не питает.

Закопаться поглубже

Сама по себе тактика закапывания под землю не является новой для «Хезболлы». Движение уже почти два десятилетия активно пользуется сетью подземных тоннелей, прорытых на юге Ливана после войны 2006 года.

Кроме того, в разных частях страны ими создана система заглубленных бункеров, которые используются как оперативные штабы, склады боеприпасов и укрытия для первых лиц. В общей сложности, по оценкам израильского генштаба, по территории Ливана сегодня разбросано не менее 300 тоннелей и около полусотни бункеров.

Один из крупнейших до недавнего времени располагался под шиитским кварталом Дахия в Бейруте и использовался как генштаб для оперативных совещаний руководства движения, включая генерального секретаря. В результате системных бомбардировок со стороны Израиля комплекс сильно пострадал, однако, по некоторым данным, продолжает функционировать до сих пор.

С тоннелями и обычными бункерами в ЦАХАЛ довольно быстро научились бороться, и в конечном итоге «Хезболла» ответила асимметрично, сделав ставку на строительство «подземных городов» — сложных комплексов, каждый из которых мог выступать как автономный укрепрайон.

Примечательно, что факт появления таких объектов «Хезболла» особо и не скрывала. Пропагандистский блок движения с 2024 года публиковал оттуда видеозаписи с фокусом на съемку заглубленных дорог, по которым передвигались колонны грузовиков с ракетными установками и батареями БПЛА.

Израиль реагировал на нововведения удивительно сдержанно: проблематика появления у противника полноценных крепостей под землей долгое время оставалась за скобками армейских донесений. В генштабе считали видеоролики элементом пропаганды, эксплуатирующим кадры из ракетных крепостей в Иране.

Однако в июне 2026 года Израилю удалось завладеть одним таким объектом в Южном Ливане, что привело к резкому пересмотру прежних оценок.

Комплекс получил оперативное наименование «Мадждаль-Зун» — по названию района, где он был обнаружен. Он располагается на глубине более 25 метров и включает дюжину помещений, соединенных друг с другом разноуровневыми тоннелями, протяженность самого длинного превышает 200 метров. Часть галерей была настолько широкой, что по ней можно было передвигаться на автомобилях и мотоциклах, и это кратно увеличивало оперативные возможности местного гарнизона.

Помимо этого, внутри комплекса также были разбиты мини-аэродром для разведывательных и ударных БПЛА и не менее четырех укрепленных пусковых площадок (в том числе шахтного типа) для баллистических ракет средней и малой дальности.

Они позволяли вести обстрелы северных районов Израиля с минимальным риском преждевременного обнаружения. А хитрая система перекрытий оберегала пусковые установки от уничтожения с воздуха — даже в случае максимальной близости к эпицентру ответного удара.

Перечисленное превращало «Мадждаль-Зун» в оплот, где «Хезболла» могла не только обороняться, но и активно отвечать огнем на любое продвижение противника.

Упущенный шанс

Интересно, что шанс захватить объект у израильтян был и гораздо раньше.

Впервые о «Мадждаль-Зун» стало известно осенью 2024 года, во время операции «Стрелы севера». Тогда разведка 36-й бронетанковой дивизии «Гааш» получила от местных жителей наводку на крупный узел обороны «Хезболлы», большая часть которого располагалась под землей. Причем всего в нескольких километрах от района сосредоточения главных сил.

Последующая проверка разведданных показала, что они вполне могут соответствовать действительности, и наверх ушла секретная депеша с предложением немедленно заняться прочесыванием района.

Однако в генштабе инициатива легла под сукно. В первую очередь — из-за протестов командования ВВС и полевой разведки АМАН. Обе структуры сочли, что «Хезболла» намеренно создала ложную цель, чтобы заманить силы ЦАХАЛ в ловушку и нанести неожиданный удар в другом месте. В конечном счете тогдашний начальник генштаба Херци Ха-Леви согласился с этими доводами и отменил операцию.

С началом второй кампании в Южном Ливане, когда стало ясно, что «Хезболла» сохранила значительный запас боеспособности, генштаб по инициативе нового начальника Эяля Замира провел аудит донесений и отмененных операций — в качестве своеобразной работы над ошибками.

Под проверку попали и сообщения разведгруппы «Гааш», которые, как свидетельствовали организованные «Моссадом» утечки от командования ливанской армии и показания перебежчиков, оказались правдивыми. В генштабе решили во что бы то ни стало уничтожить подземный оплот.

Но осуществить это на практике оказалось не так-то просто.

Окупившиеся усилия

За время кампании 2026 года израильские войска пытались подобраться к комплексу несколько раз, но всякий раз встречали ожесточенный отпор со стороны бойцов «Хезболлы».

Ключевые подходы к «Мадждаль-Зуну» были плотно заминированы и хорошо простреливались. Кроме того, район постоянно патрулировали беспилотники-камикадзе, уничтожавшие всех, кто приближался к «красной зоне».

За время, пока силы ЦАХАЛ подбирались к «Мадждаль-Зуну», они потеряли несколько танков и бронемашин, два бронированных бульдозера, а также не менее пяти военнослужащих, включая одного офицера.

«Трудозатраты» в итоге окупились — к концу июня 2026 года комплекс перешел под контроль ЦАХАЛ. А вместе с ним — склады оружия и боеприпасов, десятки единиц иранских БПЛА и ремонтные компоненты к ним.

Судя по всему, местный гарнизон был слишком уверен в неприступности объекта, а потому не успел вовремя эвакуировать в тыл ценное имущество. А куда именно отступили остатки защитников «Мадждаль-Зуна», в ЦАХАЛ не знают.

С другой стороны, этот вопрос временно отошел на второй план. Бойцы инженерного спецподразделения «Яалом», в числе первых обследовавшие подземные галереи, назвали находку «чистым золотом» для израильской армии.

Значительная часть инженерных и технических решений, использованных при строительстве «Мадждаль-Зун», заметно отличается от того, что было характерно для обычных защитных сооружений «Хезболлы». В генштабе предполагают, что комплекс строился при участии иранских военных инженеров, а значит, добытые с боем образцы могут быть использованы для разработки новых средств взлома иранских укрепрайонов.

Вывезя с «Мадждаль-Зуна» все, что было возможно, саперы осуществили контролируемый подрыв комплекса, уничтожив его изнутри.

Только начало

Впрочем, уничтожением «Мадждаль-Зуна» ЦАХАЛ лишь открыл новую страницу военной кампании, добавив к противостоянию еще один фронт — подземный. Оперативные возможности проиранских сил в Ливане оказались выше прогнозируемых, что потребует от израильского правительства быстрой переоценки модели действий.

К тому же выявление первой в Ливане крепости «Хезболлы» и потянувшиеся за этим цепочки повышений и награждений отличившихся бойцов подтолкнули армейских командиров пересмотреть подход к докладам.

Рапорты о предполагаемом местоположении «подземных городов» посыпались на генштаб. На данный момент известно, что как минимум три похожих комплекса располагаются в районе Бофорских высот (примерно в 25 км к востоку от «Мадждаль-Зуна»), еще два — в Рас-эн-Накуре, неподалеку от границы с еврейским государством.

Конечно, на поверку часть этих данных оказывается заметно преувеличенной. Охочие до почестей командиры склонны раздувать масштабы выявленных объектов, выдавая желаемое за действительное.

Один из «подземных городов» в Рас-эн-Накуре вполне может быть остатками старых трансграничных тоннелей, уничтоженных израильтянами в рамках операции «Щит севера» еще в 2019 году.

Аналогичным образом складывается ситуация в квадрате населенных пунктов Хаддата — Айта-эш-Шааб — Марун-эр-Рас — Бинт-Джубайль, где обычные оперативные тоннели «Хезболлы» проложены так плотно, что создают ложное впечатление о связанности в единую сеть.

Вместе с тем Израиль получил уникальный предлог для бессрочного нахождения на юге Ливана. И, судя по всему, правительство еврейского государства намерено воспользоваться этим козырем на полную катушку.

Неслучайно на следующий день после уничтожения объекта «Мадждаль-Зун» район операции посетил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. В своем выступлении перед войсками премьер был краток, но конкретен.

Он заявил, что силы ЦАХАЛ будут находиться в занятых районах до тех пор, «пока угроза не исчезнет полностью», а также призвал солдат и офицеров «действовать немедленно», если те заметят малейшие признаки угрозы со стороны противника.

И хотя тема подземных городов напрямую в ходе речи не затрагивалась, израильские силы явно получили карт-бланш на дальнейшие оперативные действия.

Одним из косвенных сигналов тому служит присутствие в свите Нетаньяху замначальника генштаба Тамира Ядаи, курирующего межведомственные военные операции. Установка «действовать без промедления» одновременно была адресована и высшим чинам, и исполнителям на местах.

Ожидать, что США смогут уговорить Израиль передать задачу по зачистке подземной инфраструктуры «Хезболлы» ливанской армии «на аутсорс», как предполагает подписанное ранее рамочное соглашение, также не приходится.

Руководство еврейского государства неоднократно нелестно отзывалось о вооруженных силах северного соседа и едва ли доверит им столь щепетильную задачу.

А потому новые подземные войны в Ливане с участием израильтян, похоже, вопрос времени.