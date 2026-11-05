Минула неделя с момента проведения парламентских выборов в Израиле, а сказать с определенностью, кто же в итоге одержал верх, по-прежнему не получается.

ИА Регнум

«По очкам» первенство удержали сторонники действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху (53 мандата), однако по уровню поддержки условно нейтральными (например, арабскими) силами оппозиция в лице «Блока перемен» вырвалась далеко вперед.

Неопределенность порождает конфликты и нервозность. Нетаньяху ищет любые способы удержать власть и еще больше теряет политического рейтинга. У оппозиции, впрочем, дела идут не лучше: окрыленные промежуточным успехом оппоненты премьера начали делить стулья, часть из которых вообще не планировалось освобождать.

«Они украли выборы»

В правительственном блоке убеждены, что израильская верхушка стала жертвой хитрой международной операции вмешательства, призванной дестабилизировать Израиль.

Еще на этапе предварительного подсчета голосов — когда стало ясно, что арабские партии получают куда больше, чем прогнозировалось, лоялисты правящей партии «Ликуд» начали жаловаться в прокуратуру, Центризбирком и контрразведку с призывами проверить «многочисленные нарушения» в арабских кварталах, включая случаи подкупа избирателей и системных вбросов.

К призыву позднее присоединились и другие политики из блока Биньямина Нетаньяху: с их точки зрения, акции осуществлялись на деньги Катара и, возможно, Турции.

Дошло до смешного. Сам Нетаньяху написал в своем официальном канале, что соседи Израиля «украли выборы» и грубо вмешались во внутренние дела суверенной страны. В стане оппонентов эти заявления вызвали язвительные ответные комментарии.

«Славно, что Нетаньяху наконец-то признал «Катаргейт» и нанесенный им ущерб», — написал в соцсетях один из высокопоставленных оппозиционеров.

Катар отреагировал на неожиданный выпад куда острее. Официальный представитель МИД страны Маджед аль-Ансари призвал израильтян прекратить спекуляции и не втягивать Доху в чужие внутриполитические споры и разбирательства.

«Они обвиняют нас в том, что мы купили Нетаньяху, левых — а теперь и арабские голоса. Если всему этому верить, Катар, вероятно, владеет всем Израилем», — в сердцах бросил дипломат.

Разжалобить контролеров и хотя бы немного уменьшить процент поддержки партий арабского списка правящей коалиции также не удалось. ЦИК признал выборы состоявшимися. Как заявил впоследствии председатель избиркома Ноам Сольберг, даже если вмешательство и имело место в отдельных районах, принципиально итоговый расклад сил оно не изменило.

Позицию Сольберга поддержали глава контрразведки Давид Зини и юридическая советница правительства Гали Бахарав-Миара. Оба отметили, что большинство жалоб активистов оказались голословными.

«Иранского следа» в истории с «кражей» голосов «Ликуда», как ни парадоксально, не обнаружилось. Хотя отдельные блогеры, лояльные Нетаньяху, в день голосования и писали о попытках Тегерана вмешаться в голосование.

Однако позже ответственность за эти вмешательства задним числом перекочевала к арабам и туркам. При этом публичная истерика премьер-министра вызвала недоумение в стане его союзников. Особенно у рядового электората, который уже привык к образу «всесильного Биби» и не понял его внезапных торгов с ЦИК.

Оппозиция спорит

Противостоящий премьеру «Блок перемен» во главе с экс-начальником Генштаба Гади Айзенкотом был бы рад насладиться метаниями оппонентов, если бы не был сам погружен в многочисленные дрязги, в том числе по «арабскому вопросу».

Выяснилось, что далеко не все оппозиционеры ради получения парламентского большинства согласны на формирование расширенной коалиции с арабскими партиями (на которые суммарно приходится до 19 мандатов).

Более того, часть из них скорее согласилась бы заключить временный альянс с Нетаньяху как с более надежным и предсказуемым политическим игроком. Это стало неприятным сюрпризом для арабских политиков, которые уже успели выдвинуть визави обширный список условий, включая повышение уровня жизни национальных кварталов.

Помимо этого, с началом кулуарных торгов за формирование промежуточной коалиции закономерно усилилось и недоверие между главами оппозиционных партий. Даже с учетом того, что почти все лидеры «Блока перемен» публично и на регулярной основе заявляют о невозможности союза с Нетаньяху, взаимные подозрения никуда не исчезают.

Больше других достается Авигдору Либерману — лидеру партии «Наш дом Израиль», прежде являвшемуся близким соратником премьера. Товарищи по «Блоку перемен» видят в нем потенциального перебежчика (тем более что в прошлом Либерман уже менял сторону в угоду политической конъюнктуре), а его попытки лоббировать своих кандидатов на пост председателя кнессета и делить еще не распределенные министерские портфели воспринимают как подрывную работу.

Но больше всего шишек падает на Айзенкота. Союзники по коалиции не скрывают разочарования, называя его предвыборную стратегию «кампанией эгоиста», который поставил собственный политический бренд выше стратегических целей оппозиции и в итоге поплатился за это частью мандатов.

И хотя большинство по-прежнему видит главой будущего правительства именно экс-начгенштаба, его предложения по другим «портфелям» воспринимаются без особого энтузиазма.

Накал страстей меж тем стремительно растет. В ближайшие дни президент Израиля Ицхак Герцог должен будет встретиться с лидерами победивших партий и выбрать сторону, которая первой попытается созвать правительство.

Интригу держат до конца — шансы у Нетаньяху и Айзенкота в этом вопросе практически равны (с той лишь разницей, что у премьера больше исходных мандатов, а у экс-главы Генштаба — потенциальных тактических союзников). Однако ходят слухи, что Герцог всё больше склоняется к «проверенной кандидатуре» в лице Нетаньяху.

Если тот получит право первого хода, у него будет больше шансов завоевать преимущество на идеологическом фронте и убедить часть условно оппозиционных партий перейти в его коалицию.

Тем более что, в отличие от Айзенкота и ряда его сторонников, действующий премьер менее принципиален и готов «разделить правление» с подавляющим большинством политиков из противостоящего лагеря. А в случае крайней необходимости — даже сформировать «правительство спасения» на пару с оппозицией. Ведь именно подобные временные конструкции, как правило, помогают Нетаньяху держаться в кресле.

Накал страстей между тем дополнительно повысился после провальных для республиканцев выборов в конгресс США, где они потеряли обе палаты. Без корректировки курса Израиль рискует стать токсичным активом сразу и для демократов, и для республиканцев, лишившись части оружейного пайка и поддержки экспансии на Ближнем Востоке.

Именно на это сейчас особенно активно давит оппозиция, во всём виня Нетаньяху. Для премьера же ситуация хоть и рисковая, но несет и шанс усилить политический вес, продемонстрировав избирателю, что его курс не зависит от настроений и распределения кресел в Вашингтоне.