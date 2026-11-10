В начале ноября бывший глава израильского генштаба Герци Ха-Леви, покинувший пост еще в марте 2025 года, впервые после отставки выступил публично. И сразу же спровоцировал международный скандал, высказавшись о событиях «черного октября».

ИА Регнум

Он не только назвал нападение ХАМАС на Израиль предотвратимым, но и признал ответственность своей страны за гибель части заложников.

Время для выступления выбрано не случайно: в непростой период, наступивший после тяжелейших выборов, отставным офицерам открылся отличный шанс переложить вину на вышестоящее руководство.

Откровения из генштаба

Выступая с трибуны конференции общественной организации «Шурат ха-Дин» в Нью-Йорке, Герци Ха-Леви назвал нападение ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года «предотвратимой катастрофой». По его мнению, кризис нарастал годами, а целенаправленная политика властей по давлению на палестинское население, включая многочисленные провокации на Храмовой горе, только ускорила его.

В конце сентября 2023 года лидеры ХАМАС были готовы даже свернуть уже подготовленную операцию «Потоп Аль-Аксы», впоследствии положившую начало многолетней войне, однако не увидели готовности еврейского государства сделать встречные деэскалационные шаги.

Кроме того, по мнению Ха-Леви, Израиль явно недооценил оппонентов на начальных этапах войны в секторе Газа. Рассчитывая посеять панику в палестинском эксклаве решительными воздушными ударами по центрам принятия решений ХАМАС, военное руководство подтолкнуло палестинское движение держаться ближе к заложникам, что привело к гибели части из них.

Откровения наделали немало шума в мировой прессе, поскольку стали первым случаем, когда высокопоставленный израильский командир, пусть и отставной, признался в нарушении законов войны. И тем самым вошел в противоречие с официальной линией правительства еврейского государства, настаивающего, что кровь заложников — на руках ХАМАС.

Тем удивительнее, что и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, и наиболее ярые защитники операции в секторе Газа предпочли «не заметить» нью-йоркского выступления. Скорее всего, из-за того, что Ха-Леви не стал делать акцент только на обвинениях и восхвалял военные победы ЦАХАЛ в Ливане, также указав на невозможность победы над ХАМАС без наземной операции в Газе.

Единственным, кто в правительственном лагере отреагировал на выступления экс-начгенштаба, стал министр нацбезопасности Итамар Бен-Гвир. Он в привычной манере напомнил, что первые накаты ХАМАС сдержала не армия, а полиция, шефом которой он являлся. Однако его слова стоит трактовать лишь как попытку укрепить образ «защитника страны» и заработать дополнительные политические очки.

Парламентская оппозиция промолчала в полном составе — по всей видимости, не пожелав лишний раз соприкасаться с болезненной темой. Судьба заложников и здесь отошла на задний план.

Израильское общество отреагировало куда острее: в адрес Ха-Леви посыпались угрозы и обвинения в попытках «отмыться от позора» и перезагрузить карьеру.

Другие не отстают

Вместе с тем Ха-Леви не стал первым из «отставников октября» (так в Израиле называют офицеров, кому война с ХАМАС стоила должности), кто в последнее время пытался обернуть трагедию в свою пользу.

Так, за несколько дней до выступления бывшего начгенштаба экс-глава разведки «Моссад» Давид Барнеа в интервью американскому телевидению обмолвился, что «отдельные израильские чиновники» тайком убеждали Катар увеличить финансирование ХАМАС в обмен на обязательство не нападать на Израиль.

И хотя Доха предупреждала, что такой план может выйти боком, наверху согласовали политику умиротворения палестинского движения. Помимо этого, Барнеа заявил, что его люди неоднократно передавали руководству сигналы от спецслужб дружественных стран — ОАЭ и Египта, но они оставались без внимания.

Однако дальше всех пошел Ронен Бар, экс-глава контрразведки ШАБАК. Следуя формуле «у каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество», он публично возложил всю ответственность за провалы в войне с ХАМАС на Нетаньяху.

Еще в середине октября Бар подал иск против премьер-министра на 3 млн шекелей (около $940 тыс.). В иске среди прочего утверждалось, что контрразведка не только неоднократно предупреждала правительство о готовности ХАМАС к масштабному нападению на Израиль, но и предлагала варианты превентивного разгрома палестинского подполья.

Тем не менее Нетаньяху счел угрозу «медийно раздутой» и раз за разом ветировал предложения Бара. А когда запахло жареным, обвинил его в некомпетентности и стратегическом провале.

В таком поведении мало удивительного. В отличие от Ха-Леви и Барнеа, которые формально подали в отставку по собственному желанию, Бар ушел с должности со скандалом после нескольких месяцев системного давления со стороны Нетаньяху и его соратников. А потому не считает зазорным обвинить бывшего начальника в кризисе нацбезопасности.

Выбрать крайнего

«Отставники октября» неслучайно активизировались именно в последний месяц. На фоне сложных парламентских выборов, завершившихся пирровой победой правящей коалиции во главе с Нетаньяху (мандат на формирование правительства в результате получил его оппонент Гади Айзенкот), нынешний премьер оказался особенно уязвим для критики.

Любые скоординированные выпады в его адрес подрывают общий авторитет коалиции и заставляют израильское общество вновь и вновь задумываться о причинах кризиса, а также о роли Нетаньяху в нём.

С учетом того, что бывшие руководители армии и спецслужб явно не признательны премьеру за досрочное завершение карьеры, испорченный послевыборный период вполне может сойти за сатисфакцию. К тому же у каждого из откровенничающих военачальников есть собственный скрытый интерес в том, чтобы поскорее отмыться от последствий войны с ХАМАС.

Например, Бару это наследие мешает развивать академическую карьеру в частном университете Рейхман, где экс-глава контрразведки ранее пытался создать собственную кафедру, но столкнулся с сопротивлением родственников заложников.

Ха-Леви — работать в Колледже национальной безопасности, куда он планировал перейти на «пенсию», но теперь находится в негласном черном списке этого заведения. Барнеа — консультировать оперативников «Моссада» (сейчас он единственный из живых директоров национальной разведки, кому такая опция недоступна).

Правительственные должности и министерские портфели для них также остаются за гранью мечтаний — по тем же причинам.

Если же обвинения в провалах 7 октября будут с них официально сняты, карьера «отставников октября» снова пойдет в гору.